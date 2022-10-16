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夢幻潮鞋特展！「絕版收藏」一字排開　世界巡迴在台登場

▲潮鞋特展於英國展出實景，亞洲首站選在台北中正紀念堂展出。（圖／EdReeve倫敦設計博物館拍攝提供）
▲潮鞋特展於英國展出實景，亞洲首站選在台北中正紀念堂展出。（圖／EdReeve倫敦設計博物館拍攝提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-16 11:10:48

引爆歐洲愛鞋成痴的潮男潮女們爭相朝聖的《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》世界巡迴展，亞洲首站將於今年12月22日在中正紀念堂展出，將展示近300雙足以代表各時代最經典的運動鞋款，完整闡述潮鞋文化的超進化演變歷程，其中不乏已經絕版的稀缺款式，喜愛收集運動潮鞋的收藏家們，可要把握機會一睹傳說中的夢幻款式！

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▲Converse Big 9 約1920年代問世的鞋款。(照片由EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供)
▲展出的藏品Converse Big 9 約為1920年代問世的鞋款。（圖／EdReeve倫敦設計博物館拍攝提供）
《倫敦設計博物館 潮鞋特展》策展人Ligaya Salazar將從運動鞋的風格與性能兩大主題，探討運動鞋的文化發展與設計背後的故事。自1970年代起，運動鞋在世界各地的青少年文化中日漸普及，街頭逐漸流行起運動風格的穿搭，直到1990年代運動鞋品牌引入NBA球星麥可喬丹(Michael Jordan)、饒舌樂團Run DMC等名人代言，引發人們在運動鞋市場中，對於獨特性的渴求，讓運動鞋文化出現明顯的轉變。

許多運動品牌開始與街頭精品服飾店，以及潮流設計師合作，例如Adidas與山本耀司聯名的Y-3，顛覆了運動風穿搭與時尚界，以及饒舌歌手肯爺(Kanye West)與Adidas共同打造的YEEZY BOOST 350 V2 ‘Zebra’等，還有更多與潮流、時尚品牌的聯名設計，推動了限量版潮鞋與現今潮鞋文化的興起浪潮。

▲「NIKE ZOOM LEBRON 9 “TAIPEI Edition 6 OF 9”」，超猛收藏一字排開。（圖／《FlightSole》提供）
▲「NIKE ZOOM LEBRON 9 “TAIPEI Edition 6 OF 9”」，超猛收藏一字排開。（圖／《FlightSole》提供）
在台展出的潮鞋特展，有別於英國展覽內容，特別和重量級資深藏鞋家卡特、黑貓、18陳允湟成立的FlightSole合作，從近20年運動鞋蒐藏品中，精挑細選有故事、稀缺性高、最具意義性的鞋子在本次展覽中展出，包括讓球迷尖叫的「Air Jordan “History of Flight”」系列、「NIKE ZOOM LEBRON 9 “TAIPEI Edition 6 OF 9”」，超猛收藏一字排開，欣賞珍貴藏鞋之餘，也一同細細品味藏鞋家背後的收藏故事。

《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》預售單人票300元/張(原價390元/張)、雙人套票580元/套(原價780元/套)，不論你是好奇潮鞋如何從運動鞋成為現象級單品、顛覆時尚界的現在與未來，還是想親眼看見從過去到現在，引領每個時代、作夢都夢不到的超稀缺夢幻逸品都不能錯過！

此外，2012年曾在台北、台中展出並締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，睽違10年將以鬼太郎的100隻妖怪為主題，於12/31至明年4/5在華山文創園區展出「ゲゲゲの鬼太郎　妖怪100物語」特展（預售票300元）。今年適逢鬼太郎作者水木茂老師誕生100週年，被譽為日本妖怪研究界博士的他所描繪的妖怪們，深深影響日本民眾對妖怪的想像，一起踏入既古老又新穎的妖怪世界，讓你不用飛到日本就能感受到濃濃的日本風情。

▲鬼太郎展覽「風雪洞窟」帶大家身歷其境互動體驗。（圖／聯合數位文創提供）
▲鬼太郎展覽「風雪洞窟」帶大家身歷其境互動體驗。（圖／聯合數位文創提供）

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