前鎮區過半里長出席站台　千人團結籲集中選票力挺黃彥毓

前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓，今 (15) 日舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員前鎮競選總部」成立大會。包括經濟部次長曾文生、立委賴瑞隆、劉世芳及前鎮區過半里長出席站台。共同呼籲鄉親選戰倒數關鍵時刻「集中選票，團結支持！」年輕、肯打拼、有中央地方行政經驗的黃彥毓，守護前鎮、小港關鍵一席。

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▲前鎮、小港區市議員候選人黃彥毓，今天舉辦「陳其邁市長、黃彥毓議員前鎮競選總部」成立大會前鎮區過半里長出席外，現場也湧入大批支持者。（圖／黃彥毓競選總部提供）

「陳其邁市長、黃彥毓議員前鎮競選總部」成立大會包括曾文生、立委賴瑞隆、邱志偉、邱議瑩、高雄市議員林宛蓉、何權峰、前立委郭玟成、黃昭輝、高雄市雲林同鄉會理事長余金龍、邁盟議員參選人、前鎮區過半里長出席站台。共同呼籲鄉親選戰倒數關鍵時刻「集中選票，團結支持！」守護前鎮、小港關鍵一席，成為市長陳其邁再拚四年的後盾！現場也湧入千人力挺，加油聲綿延不斷。

黃彥毓強調，未來將以十年行政專業歷練，來為高雄建設發展打拼。懇請鄉親給新人一個服務機會，彥毓不會辜負大家的期待與託付，必定會用行動改變前鎮小港，和陳其邁市長與賴瑞隆委員共同推動給下一代的更好的土地社會。

曾文生除贈送能製造強大電流的皮卡丘，為黃彥毓充滿電量，未來進入市議會，能活力滿滿、充滿活力拚建設、顧鄉親！曾文生提及過去和黃彥毓在市府及中央經濟部共事多年，從八一氣爆重建、高雄展覽館、鳳山溪整治、前鎮河沿岸整治等建設積極參與，進入經濟部後也從中協助口罩國家隊、能源轉型等政策，是一位有前瞻性、接地氣，瞭解高雄城市轉型建設發展的人。

前立委郭玟成贈送「戰旗」，全力支持黃彥毓。並和前立委黃昭輝、議員林宛蓉共同將象徵多年服務精神的「火炬」交給黃彥毓，期許延續優質到位服務，為地方及市民爭取建設，高雄邁向繁榮宜居城市。

此外，高雄雲林同鄉會理事長余金龍，也親自贈送雲林在地「蒜頭」，鼓勵黃彥毓莫忘初衷、高票當選。最後則由立委劉世芳、邱志偉、邱議瑩也共同送「鳳梨」、「好彩頭」為黃彥毓鼓勵打氣，祝福順利當選，中央地方聯手為高雄打拼。