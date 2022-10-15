前鎮區過半里長出席站台　千人團結籲集中選票力挺黃彥毓

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黃彥毓強調，未來將以十年行政專業歷練，來為高雄建設發展打拼。懇請鄉親給新人一個服務機會，彥毓不會辜負大家的期待與託付，必定會用行動改變前鎮小港，和陳其邁市長與賴瑞隆委員共同推動給下一代的更好的土地社會。
曾文生除贈送能製造強大電流的皮卡丘，為黃彥毓充滿電量，未來進入市議會，能活力滿滿、充滿活力拚建設、顧鄉親！曾文生提及過去和黃彥毓在市府及中央經濟部共事多年，從八一氣爆重建、高雄展覽館、鳳山溪整治、前鎮河沿岸整治等建設積極參與，進入經濟部後也從中協助口罩國家隊、能源轉型等政策，是一位有前瞻性、接地氣，瞭解高雄城市轉型建設發展的人。
前立委郭玟成贈送「戰旗」，全力支持黃彥毓。並和前立委黃昭輝、議員林宛蓉共同將象徵多年服務精神的「火炬」交給黃彥毓，期許延續優質到位服務，為地方及市民爭取建設，高雄邁向繁榮宜居城市。
此外，高雄雲林同鄉會理事長余金龍，也親自贈送雲林在地「蒜頭」，鼓勵黃彥毓莫忘初衷、高票當選。最後則由立委劉世芳、邱志偉、邱議瑩也共同送「鳳梨」、「好彩頭」為黃彥毓鼓勵打氣，祝福順利當選，中央地方聯手為高雄打拼。
前鎮、小港立委賴瑞隆授予代表勝利的「大聲公」，預祝黃彥毓為前鎮小港建設發展、為市民發聲，並呼籲鄉親團結拚勝選，兩人在中央地方聯手為小港、前鎮打拼。並表示高雄轉型建設的路上，黃彥毓將不會缺席。