2年3馬國女遇害！台灣治安遭痛批 高大成：比馬國好百倍
馬來西亞籍蔡姓女大生（24歲），本月13日被殺害，陳屍於士林租屋處，這也是近2年來第3起馬國女子在台遇害案件，引發馬來西亞不少網友PO文批評台灣治安，而歌手黃明志更是狠酸「台灣真的越來越安全了... 」，對此，法醫高大成回擊，台灣治安比馬來西亞好上100倍。
據了解，年僅24歲的蔡女，來台就讀銘傳大學，不料13日卻遭到一名陳姓男子勒斃，消息傳回馬來西亞後，立刻引起網友議論，更有人痛批「台灣2年就發生3起馬國女子遇害案件」，治安到底有多差；而歌手黃明志也在臉書說到「以後忍不住想要殺人，記得不要衝動，約她來台灣再殺，法律會保證你的安全」。
針對馬國網友抨擊台灣治安差，法醫高大成則駁斥「錯了啦！」他指出，台灣治安比馬國好100倍，是馬國人不了解台灣人的習性、習慣，遇到壞人。
高大成接著說到，先前也有台灣女性到日本自由行，慘遭日本人殺害，「難道就要質疑日本都壞人？日本治安不好？」他強調，「這起悲劇是機率問題，沒有好好去解決周圍的環境，在國外沒有潔身自愛很麻煩」；另外台灣治安以前比日本還要好，雖然現在差了一點，但在亞洲還是位居第2。（編輯：陳苾暐）