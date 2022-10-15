廣播金鐘／教育電台奪5獎當大贏家　警廣雙料拿最大獎

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本屆評審團主任委員、資深音樂製作人陳子鴻表示今年節目多樣，又有許多新血加入，很難以同樣的標準來評選作品，所以特別辛苦，「做音樂是無中生有的過程，過程很辛苦但也很有成就感。」
陳子鴻大讚《เพลง THAI MUSIC SHOP》題材新穎，「這屆特色就是追求多元，代表台灣對於其他文化，越來越能接受，不同風格激出不同火花。」強調沒有刻意讓新生代入圍，「我沒有在意主持人是誰，我就是以消費者的立場來聆聽，我們評審在乎的，就是是否可以在節目上獲得共鳴。」
本屆評審團主任委員同時也是資深音樂製作人陳子鴻與告五人樂團頒發典禮最後最大獎項「流行音樂節目獎」與「流行音樂節目主持人獎」，主委陳子鴻曾表示今年節目多樣，又有許多新血加入，很難以同樣的標準來評選作品，所以特別辛苦。陳子鴻表示：「做音樂是無中生有的過程，過程很辛苦但也很有成就感
也謝謝廣播人分享我們的音樂給大家。」「流行音樂節目獎」入圍的節目包括maqaquyash餐酒館、เพลง THAI MUSIC SHOP、告白、拍律遊樂園及客坐嗑音樂-謝宇威音樂故事館，最後由警察廣播電臺以華語與泰語的流行音樂節目「เพลง THAI MUSIC SHOP」獲得，現場以泰語致謝，希望節目只是個開始，大家能透過節目更認識泰語音樂。最後大獎「流行音樂節目主持人獎」入圍的是Amy(丁宛臻)、薑黃(黃俊豪)、Jerry、袁永興、曾偉旻及謝宇威，最終同樣由警察廣播電臺「เพลง THAI MUSIC SHOP 」Amy（丁宛臻）、薑黃（黃俊豪）獲得。
「第57屆廣播金鐘獎」圓滿落幕，獲獎最多的是教育電台共計獲得5 項，成為今晚最大贏家，而獲獎第二多的是IC之音竹科廣播電台及警察廣播電臺各獲得4項。