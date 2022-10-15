111年台南市長盃匹克球錦標賽開打 各地好手齊聚奪冠

111年台南市市長盃匹克球錦標賽今 (15) 日假大林軟式網球場熱鬧開打，來自全國 8 個縣市的球隊，匯聚台南一較高下。 8 個縣市分別為台北市、新北市、南投縣、台中市、彰化縣、高雄市、屏東縣及地主隊台南市。台南市議長郭信良、體育局局長陳良乾、市議員周麗津、穎艾達利、李啟維、沈震東團隊、陳怡珍團隊、國平里里長蔡明宏也到場為選手們加油打氣，氣氛熱烈。議長郭信良除了祝福每位選手都能獲得好成績之外，也不忘提醒選手們比賽完畢一定要在台南多玩幾天，吃遍台南小吃，尤其是台南市議會廣場舉辦了許多有趣的活動，有小朋友最喜愛的氣墊嘉年華，免費玩到瘋，以及平安祈福燈會。巨型主燈「花蝶花舞」今年 7 月剛獲得國際設計賽金獎，到了夜晚美不勝收，歡迎各地好朋友都能體會台南的美好。

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體育局局長陳良乾表示，很開心看到越來越多人開始打匹克球，表示這項運動的推廣已經逐漸看到成果，台南市已經有了匹克球委員會，未來將會盡全力推動匹克球進入中華民國體育運動總會，朝全民運動會的方向前進，讓更多的民眾知道匹克球的好處。

中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵表示，這樣的大型賽事對於匹克球來說真的不容易，謝謝地主隊台南市匹克球委員會的努力奔走，將不可能化為可能，把全國各地熱愛匹克球的好手齊聚。看到大家為了熱愛的匹克球不辭辛苦，只為了與各地好手交流切磋，真的由衷佩服這些選手的熱情，這也證明了匹克球這項運動的迷人之處，從 5 歲打到 90 歲，老少咸宜，未來一定還會有更多的賽事在全台各個縣市遍地開花。

▲台南市體育局局長陳良乾(左四)表揚峇里島匹克球錦標賽得獎選手（圖／記者林怡孜攝，2022,10,15）

今日開賽之前也特別表揚了 9 月參加 2022 峇里島世界盃匹克球錦標賽獲獎的選手，分別是台南市匹克球協會會員曾詠歆獲得女雙

4.0

冠軍，她與另一位會員柯柔妤搭檔獲得女雙銅牌。來自台中市的沈聰課獲得

60+

單打銅牌，他與鄭崇熙、呂綉嬌獲得

60+

男雙銅牌及

60+

混雙銅牌，沈書毅、蔣汶谷等人獲得團體賽銅牌。峇里島匹克球錦標賽為近 3 年來亞洲最大賽事，共有來自世界 15 個國家近 400 位的選手參賽， 9 天賽事台灣共獲得 1 金 14 銅的佳績，難能可貴。