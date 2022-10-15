111年台南市長盃匹克球錦標賽開打 各地好手齊聚奪冠

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體育局局長陳良乾表示，很開心看到越來越多人開始打匹克球，表示這項運動的推廣已經逐漸看到成果，台南市已經有了匹克球委員會，未來將會盡全力推動匹克球進入中華民國體育運動總會，朝全民運動會的方向前進，讓更多的民眾知道匹克球的好處。
中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵表示，這樣的大型賽事對於匹克球來說真的不容易，謝謝地主隊台南市匹克球委員會的努力奔走，將不可能化為可能，把全國各地熱愛匹克球的好手齊聚。看到大家為了熱愛的匹克球不辭辛苦，只為了與各地好手交流切磋，真的由衷佩服這些選手的熱情，這也證明了匹克球這項運動的迷人之處，從5歲打到90歲，老少咸宜，未來一定還會有更多的賽事在全台各個縣市遍地開花。
今日開賽之前也特別表揚了9月參加2022峇里島世界盃匹克球錦標賽獲獎的選手，分別是台南市匹克球協會會員曾詠歆獲得女雙4.0冠軍，她與另一位會員柯柔妤搭檔獲得女雙銅牌。來自台中市的沈聰課獲得60+單打銅牌，他與鄭崇熙、呂綉嬌獲得60+男雙銅牌及60+混雙銅牌，沈書毅、蔣汶谷等人獲得團體賽銅牌。峇里島匹克球錦標賽為近3年來亞洲最大賽事，共有來自世界15個國家近400位的選手參賽，9天賽事台灣共獲得1金14銅的佳績，難能可貴。
今日賽事在激烈的廝殺中分出勝負，60+團體賽冠軍為台中市、亞軍台北市、季軍屏東縣。45+團體賽冠軍為南投縣、亞軍為屏東縣、季軍台北市。眾選手在依依不捨中告別，期待日後在全民運動會看見匹克球發光發熱。