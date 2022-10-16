安聯小世足高雄開踢 福山國小上演大驚奇晉級決賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙胞胎姐妹花的林敏表示，林佳玉教練從五歲便開始教她們踢球，平常與妹妹林慧經常一前一後搭配防守反擊，為球隊貢獻不少進球數。最喜歡的球員是阿根廷國家隊梅西，尤其是他的左腳技巧很厲害；妹妹林慧則是欣賞法國隊的姆巴佩射門的成功率很高。
U10組的福山國小足球隊今日上演大驚奇，在不被看好的情況下又是剛成立的球隊，全隊將士用命以二連勝淘汰對手確定拿到往台北的晉級車票，教練林肅強賽後表示，感謝孩子們的努力及家長的鼎力相助及配合，原本學校是沒有足球隊的，經過他的大力奔走及家長們的協助終於以這張晉級門票來回報所有人，這比賽對他們來說意義重大，去年輸給來自台北的代表隊後便自知努力不夠，所以特別聘請來自玻利維亞的教練來指導，今天總算嘗到勝利的果實，尤其是陣中10號的林衍瀚及9號的鄭睿謙，我從他們還在幼兒園時就指導他們，尤其我是學醫的，很多足球相關知識及技術都要從不同管道獲得，還特別考取教練證照，其中的甘苦不是一般人能體會，接下來要好好思考如何在決賽踢出好成績。
主要冠名贊助商今天也動員南部營業處全體員工前來現場協助賽事活動，業務區協理王靜雯表示，高雄近年來的足球風氣也相當盛行，尤其是幼兒足球賽事經常看見家長陪同小孩進場，今年也是足球年，平常偶爾會看自家贊助球隊拜仁慕尼黑的比賽，最欣賞的球員也是拜仁慕尼黑的門將諾伊爾，希望全台灣再次掀起足球熱潮，安聯人壽也將持續秉持企業理念為台灣基層足球盡一份心力。