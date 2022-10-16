共伴效應！尼莎颱風風雨影響「這2天最劇烈」10縣市警戒
中央氣象局表示，今（16）日受颱風外圍環流及東北季風增強影響，迎風面的降雨範圍擴大，且易有短延時強降雨，北部、東半部及中部山區雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生，尤其東北部地區及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市、花蓮縣山區及基隆北海岸、新北市、台北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、東半部地區及南投山區有局部大雨發生的機率。
氣象局發布10縣市豪雨特報，其中台北市、宜蘭縣為超大豪雨；新竹縣山區為大豪雨特報；基隆市、新北市、桃園市、台中市、花蓮縣為豪雨特報，南投縣、台東縣有大雨特報。
溫度方面，氣象局指出，今日各地氣溫稍降低，北部、東北部溫度整天約23至26度，中南部及花東地區早晚低溫約23到26度，白天最高溫來到28至31度。
根據最新資料顯示，第20號颱風「尼莎」過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，以每小時17公里速度，向西進行，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅，另基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動；蘭嶼易有10至11級強陣風，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請特別注意。（編輯：林莞茜）