雨彈炸陽明山！尼莎挾豪雨 部分道路坍方、土石流畫面曝
受到尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，氣象局發布海上警報、10縣市超大豪雨警報，台北市陽明山傳出災情，部分道路及步道陸續出現坍方、土石流情形，今（16）日清晨宣布，今起關閉本園生態保護區，已申請許可者，原許可函作廢，提醒民眾暫勿上山、從事戶外活動，以免發生危險。
陽明山國家公園稍早在官方臉書專頁上公告，因目前陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流等天然災害情形，陽金公路中興路口暫時無法通行，為顧及山友安全，依據本園生態保護區申請須知第14點規定，今日起全面關閉該園生態保護區，已申請許可者，原許可函作廢。
陽明山國家公園指出，依據中央氣象局10分鐘雨量擎天崗測站資料，截至昨日12:50，24小時累積雨量為401.5mm、今日06:00為586mm，均已達冷水坑公共溫泉浴室及周圍區域因應雨量預報及觀測預警性封閉之封閉中湖道路標準（24小時累積雨量達400mm），冷水坑產業道路主管機關臺北市政府大地工程處昨日下午已封閉中湖道路冷水坑至中湖段，環七星山人車分道步道之夢幻湖停車場至冷水坑溫泉浴室段業已封閉，冷水坑公共溫泉浴室今日持續關閉，請遊客配合勿上山以策安全。（編輯：林莞茜）