不滿女神林襄變癮君子！網友翻證據打臉：錯在騙了大家
樂天桃猿啦啦隊的25歲人氣女神林襄，因甜美外型與火辣身材吸睛，在IG擁有136萬人追蹤，甚至紅到海外去，日前被媒體偷拍到私下抽電子煙，與球場上正面形象落差極大，引發娛樂圈熱議，正反兩派意見都有，經紀人緩頰表示，她會努力戒掉，卻有網友不放過，翻出她昔日的影片，被問及未來擇偶條件時，林襄表示自己沒有抽煙習慣，希望另一半也不要當癮君子，如今卻被抓包抽電子煙，直言她抽煙沒有錯，「錯是在騙了大家」。
該名網友在《Dcard》論壇分享林襄的昔日影片，當時她回答網友問題，被問及是否能接受老公或男友抽煙，她明確表示，「我自己是沒有在抽煙的，當然我希望另外一半也不要抽煙」，如果另一半有煙癮，會提醒對方為了健康戒煙，若對方不願改變習慣，就會放任不再干涉。
此影片又引發正反兩派論戰，一方認為林襄若當初坦承有抽煙習慣，不會引起這麼大反感，甚至痛批她臉蛋、身材都有微調，「到底哪部分是真的？」不過，多數網友表示，這支影片沒有顯示拍攝時間，或許時空不同，她的習慣改變了，也有網友透露，林襄曾在IG限時動態透露有抽電子煙的習慣，還會吐煙圈，並沒有說謊。其他名人如謝和弦、郭鬼鬼、峮峮等人則力挺林襄，表示成年人抽煙若不影響別人，沒必要全民撻伐。