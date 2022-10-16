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不滿女神林襄變癮君子！網友翻證據打臉：錯在騙了大家

▲林襄加入《全明星運動會4》，給人活潑開朗的形象。（圖／全明星運動會臉書）
▲林襄加入《全明星運動會4》，給人活潑開朗的形象。（圖／全明星運動會臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-16 07:51:142022-10-16 07:55:25

樂天桃猿啦啦隊的25歲人氣女神林襄，因甜美外型與火辣身材吸睛，在IG擁有136萬人追蹤，甚至紅到海外去，日前被媒體偷拍到私下抽電子煙，與球場上正面形象落差極大，引發娛樂圈熱議，正反兩派意見都有，經紀人緩頰表示，她會努力戒掉，卻有網友不放過，翻出她昔日的影片，被問及未來擇偶條件時，林襄表示自己沒有抽煙習慣，希望另一半也不要當癮君子，如今卻被抓包抽電子煙，直言她抽煙沒有錯，「錯是在騙了大家」。

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▲林襄在球場上展現活潑、俏皮模樣。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄在球場給人甜美形象。（圖／翻攝自林襄IG）
▲「樂天女孩」林襄長相甜美。（圖／翻攝自臉書「林襄 Mizuki」）
▲林襄長相甜美，IG擁有136萬人追蹤。（圖／翻攝自臉書「林襄 Mizuki」）
▲林襄擁有32E魔鬼身材。（圖／尖端提供）
▲林襄擁有32E魔鬼身材。（圖／尖端提供）
▲林襄人氣不斷高漲。（圖／尖端提供）
▲林襄人氣不斷高漲。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄接下飾品代言，沒有裸露美胸，展現高雅氣質。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄接下飾品代言，展現高雅氣質。（圖／翻攝自林襄IG）
該名網友在《Dcard》論壇分享林襄的昔日影片，當時她回答網友問題，被問及是否能接受老公或男友抽煙，她明確表示，「我自己是沒有在抽煙的，當然我希望另外一半也不要抽煙」，如果另一半有煙癮，會提醒對方為了健康戒煙，若對方不願改變習慣，就會放任不再干涉。

▲林襄曾在直播時表示沒有抽煙習慣，如今被網友發出證據打臉。（圖／翻攝自Dcard論壇）
▲林襄曾在直播時表示沒有抽煙習慣，如今被網友翻出證據打臉。（圖／翻攝自Dcard論壇）
此影片又引發正反兩派論戰，一方認為林襄若當初坦承有抽煙習慣，不會引起這麼大反感，甚至痛批她臉蛋、身材都有微調，「到底哪部分是真的？」不過，多數網友表示，這支影片沒有顯示拍攝時間，或許時空不同，她的習慣改變了，也有網友透露，林襄曾在IG限時動態透露有抽電子煙的習慣，還會吐煙圈，並沒有說謊。其他名人如謝和弦、郭鬼鬼、峮峮等人則力挺林襄，表示成年人抽煙若不影響別人，沒必要全民撻伐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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