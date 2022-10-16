尼莎颱風挾暴雨來襲！宜蘭2度發布國家級警報 這2區注意
尼莎颱風目前雖然只有發布海上颱風警報，但其外圍環流與東北季風產生共伴效應，從昨（15）日起已經開始為北台灣帶來劇烈降雨，從昨日凌晨到截至今（16）日上午8時為止，台北市擎天崗累積雨量已有746毫米，宜蘭大同鄉則是過去12小時雨量累積最快速的地方，宜蘭大同鄉梵梵已有502毫米，最近1小時時雨量更高達83毫米，雨勢相當驚人。中央氣象局今日凌晨2時58分以及上午8時03分共兩次針對宜蘭發布國家級警報，提醒宜蘭當地即將發生大雷雨，並且持續到上午9時，請民眾要特別留意。
氣象局目前也持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今日台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、臺中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區有局部大雨發生的機率。特別提醒山區民眾要請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
氣象局表示，根據今日上午8時觀測資料顯示，尼莎颱風目前中心在鵝鑾鼻南方海面，以時速的17公里速度向西轉西南西移動，暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預期尼莎颱風未來強度有稍增強且暴風圈亦有稍擴大趨勢，7級風暴風半徑150公里，應不會直接影響台灣陸地，但最需提防的還是颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應，北台灣強降雨將會持續到明天一整天。