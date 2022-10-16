尼莎颱風外圍環流引豪雨 北市疏散門8點起「只出不進」
北市府今（16）日表示，受到尼莎颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米， 陽金公路往金山方向，中興路口前因土石流嚴重，今日凌晨緊急雙向封閉，禁止通行。經新工處同仁冒大雨連夜搶修，已於06:30搶通，開放通行。北市災害防救辦公室表示，預估愈今、明兩天的雨勢比昨日更大，山區部分道路及步道可能發生坍方、土石流，請民眾暫時不要上山，以策安全。北市於今日8時也緊急執行全市疏散門「只出不進」。
北市府指出，截至今日07:00，北市接獲災情通報3件(二件土石坍塌、一件路樹倒塌)，目前均已處理完畢。因尼莎颱風與東北季風共伴效應，石門水庫進行1270秒立方公尺洩洪，北市於今日8時緊急執行全市疏散門「只出不進」。
北市水利處表示，因尼莎颱風與東北季風共伴效應，石門水庫上游集水區持續降雨，且水庫接近滿庫狀況，洩洪量可能因上游降雨持續增加，將於今日8時執行疏散門「只出不進」管制，請在河濱公園活動人員車輛務必注意相關訊息，並儘量減少活動，已停放於河川區內之車輛，也請儘早駛離移至堤內。北市交通局表示，今天上午8時將配合開放紅黃線停車。