馬場町馬術錦標賽 百名選手勁馬奔騰

2022臺北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華，本周末在臺北市馬場町紀念公園舉行，其中地主台北市馬術成績在近年的全國運動會表現優異，已經連續2屆獲得馬場馬術團體項目的金牌，台北體育局則希望透過賽事，讓市民更了解馬術運動及馬術文化。
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今年度錦標賽事有來自全臺各地，超過100匹次的馬術選手一同獻技，競賽組別除了原有的60~130公分級的障礙賽之外，為使競賽項目更多元，今年新增60公分及80公分貼時賽，增添賽事緊張感，以及新增「騎士挑戰賽」項目，讓更多初級選手也有發揮的舞台。
60公分及80公分級的障礙賽已完賽，其中以綠野馬術文創園區的朱詠琳選手，獲得80公分級雙冠軍，為本屆賽事目前的大贏家，今日則將進行貼時賽及障礙超越賽。
此外，周邊的嘉年華活動也是相當熱鬧，除了美食、文創攤位進駐外，還有迷你馬試乘體驗、馬文創DIY、親子彩繪、馬術攝影等周邊活動，今年還特別增加了親子趣味闖關活動、樂團表演及馬術醫療論壇，活動現場不僅有吃有玩，更富含教育意義，透過寓教於樂的方式，讓民眾用不同的方式，體驗馬術運動。
本活動於10月15日至16日上午9點至5點皆有一系列賽事、馬術表演及周邊活動，非常難得的機會，能在臺北市區內近距離欣賞到許多專業騎士駕馭英駿的馬匹奔騰，還有自5個國家的騎射、馴鷹、馬刀好手現場示範演出。