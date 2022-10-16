馬場町馬術錦標賽 百名選手勁馬奔騰

2022臺北市馬場町馬術錦標賽暨馬術嘉年華，本周末在臺北市馬場町紀念公園舉行，其中地主台北市馬術成績在近年的全國運動會表現優異，已經連續2屆獲得馬場馬術團體項目的金牌，台北體育局則希望透過賽事，讓市民更了解馬術運動及馬術文化。





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