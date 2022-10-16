NBA／就是愛勇士!　 Wiggins降薪近3億也要續約

NBA名記者「沃神」Adrian Wojnarowski爆料，明星前鋒Andrew Wiggins與勇士簽下一紙4年1.09億美元(約33億台幣)的延長合約，展現了他對勇士的忠誠度和十足的誠意。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Andrew Wiggins原本最後一年合約為3361萬美元，但與勇士續約後年薪變成2430萬美元，等於少領了931萬美元(約2.97億台幣)，外界也笑稱Wiggins的新合約根本是「佛心價」。27歲的Andrew Wiggins是2014年的選秀狀元，生涯前期在灰狼表現不差，但球隊戰績不理想，他也始終無法證明自己的領導能力，2019年被交易至勇士。Andrew Wiggins在勇士找回快樂和自信，雖然不能當球隊一哥，但成功扮演綠葉球員角色，上季還幫助勇士拿下總冠軍，也讓他決定不惜降薪，也要留在灣區，替勇士效力。Andrew Wiggins上季例行賽先發出賽73場，攻下17.2分、4.5籃板，三分球命中率39.3%，寫下生涯新高。NBA／砸錢不手軟! 勇士33億元與Wiggins續約4年馬場町馬術錦標賽 百名選手勁馬奔騰安聯小世足高雄開踢 福山國小上演大驚奇晉級決賽奧運測試賽暖身 甫完成越野中央山脈壯舉的周青獲第3名