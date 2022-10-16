楊繡惠網路公審子弟兵！白冰冰痛心喊話：切勿霸凌

向來提攜後輩不遺餘力的「綜藝大姊大」白冰冰，旗下藝人「台一線」阿文日前被爆出向粉絲借錢，遭前輩楊繡惠在網路揭發負面新聞，引發網友熱議，由於楊繡惠跟阿文是昔日好友，且都是白冰冰節目的常客，對於晚輩間產生衝突，白冰冰沉澱了幾天，今（16）日凌晨在臉書透露內心非常難過，呼籲若阿文有錯就報警處理，不樂見網路公審，希望楊繡惠不要網路霸凌！
楊繡惠和阿文私下是好友，今年合拍《一支喇叭吹ALL Night》MV，獲得許多關注，還曾爆出烏龍緋聞，未料如今反目成仇，她屢次在臉書發文影射阿文向粉絲借錢，讓旁人相當訝異，針對此事，阿文昨也發文解釋，從小和媽媽相依為命，媽媽曾在病床上癱了10年，生活相當困窘，母子只能淚眼相對，如今面對嚴峻疫情，很感謝貴人和朋友們支持和鞭策，未來會繼續努力，底下留言有不少粉絲給予鼓勵。
白冰冰則表示，7年前將台一線東諺、阿文納入旗下，嚴格教導做人處事和演藝表演，但影視圈相當殘酷，新人存活不易，老將也未必能獲得工作機會，東諺、阿文都是要養家活口的人，單靠《我愛冰冰Show》一個節目無法維生，「他的財務狀況不好，經濟環境窘迫，向幾位熟識的人開口借貸，結果引起軒然大波」。
她語重心長地勸誡子徒弟要守法，也捨不得阿文被網絡霸凌，坦然表示若阿文有錯，應直接報警，訴諸法律處理，或告知她來解決，而不是一而再、再而三的在網路公審，就算法官也需要確切證據，「一進入網路世界，就百口莫辯，我個人覺得不公平！要殺要剮也應該呈堂證供吧！」她也向楊繡惠喊話：「前輩幫得了就請幫助他們，幫不了也切勿霸凌」。
※【NOWnews 今日新聞
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