關注交通議題 南市打造多元平台邀請青年線上辯論

由台南市府主辦的南青逗陣來辯論邀請賽於15日線上平台舉辦，以「政府應免費提供公共運輸服務」為題，邀請台南一中滔滔社、台南女中演辯社線上辯論，讓線上參與的青年朋友們扮演遊戲角色，以創新的模式探討公共議題。





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台南市長黃偉哲表示，為打造多元青年發聲管道，今年度舉辦「南青逗陣玩創新」青年論壇、2022亞太社會創新高峰會、青年事務線上交流會，更於線上線下並行推動青年學堂、Let's Go一日創生特派員工作坊、名人講座等。當天以科技創新的手法深入高中校園聽取青年學子的聲音，多元模式號召青年關注公共議題，未來包括交通、科技、創生、青農、就業等議題，都可以由青年世代的視野出發，讓青年朋友發揮自身影響力關注公共事務，成為帶領公民社會創新發展的助力。





▲透過GatherTown線上平台探討公共議題（圖／台南市政府提供）

台南市研考會主委戴偉峻指出，市長就任後分別設置青年事務委員會、成立研展暨青年事務科，做為青年與市府間政策諮詢交流平台。今年首度推動「南青出任務」，提供青年多元模式投入公共參與，本次運用GatherTown線上平台，針對交通議題，邀請青年以多元視野，共同思索在地公共議題，除為青年搭建發聲交流舞台，更希望為公共參與生力軍培力，鼓勵青年投入在地公共事務。



