不斷更新／中共二十大登場！習近平強調「中國式現代化」

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談話中習近平不斷提到中國式現代化，強調所謂「中國式現代化」是中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色；中國式現代化的本質要求是「堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義」，其中習近平提到，未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，預期從2020年到2035年基本實現社會主義現代化，從2035年到21世紀中葉把中國建成「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」。
1040 強調反腐敗鬥爭 習近平稱寧得罪千百人「不負十四億」
提及國內治理，習近平強調開展了史無前例的反腐敗鬥爭，以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當祛疴治亂，並稱靠著「打虎、拍蠅、獵狐」多管齊下，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。
1030 談國際關係 習稱「一帶一路」成為深受國際歡迎
提到中國的大國外交與國際關係時，習近平稱反對霸權主義與強國政治，推動共建新型國際關係。其中他提到中國實行了更加積極主動的開放戰略，共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台，並成為一百四十多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一。
此時習近平再度提及與香港、台灣的關係，他強調中國全面準確推進「一國兩制」的實踐，堅持一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，並稱香港、澳門自此保持長期穩定發展良好態勢；接著又表示中國提出了「新時代解決台灣問題的總體方略」，促進兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。
1020 頻頻喝水！習近平盤點十年功勳 5分鐘卡痰3次
習近平提到，十八大召開至今已經十年，「十年來，我們經歷了對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義的三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百週年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。」；並稱創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，同時強調這10年間中國全面加強黨的領導，確保黨中央權威和集中統一領導。不過在談這10年功勳期間，習近平疑似因為一連串的講稿導致「卡痰」頻頻喝了水打斷演說。
1015 堅持動態清零、強調反分裂 習近平提「3重點」不斷強調鬥爭二字
習近平在開幕後提到，本屆大會的主題是「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想」。提到十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年。面臨新冠肺炎，中國不斷以動態清零政策取得重大成效，未來將持續堅持防疫管控；香港地區則依憲法、基本法，將有效實施對特別行政區的「全面管制權」，落實「愛國者治港」原則，同時他也提到對台政策，習近平表示，面對台獨勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中國堅決反分裂反干涉重大鬥爭，展現反對台獨的堅強決心和強大能力，語畢現場掌聲不斷。
1000 習近平登場！全場戴口罩高唱國歌 唯習近平「無罩」
二十大由國務院總理李克強主持，與會黨代表、特邀代表合計2340名，因病請假39人。坐在大會主席團座位的有十九屆政治局委員（含習近平在內的政治局常委）和中央書記處書記，包含現任國家副主席王岐山，和已經退休的胡錦濤、李瑞環等元老。其中，擔任過總書記的胡錦濤坐在習近平旁邊。全體代表在開幕時配戴口罩高唱國歌，唯獨習近平本人並未戴上口罩。
0920 各省份二十大代表團團長、副團長陸續登場
二十大開幕在即，中國各地的黨代表在大會開始前陸續到場，並在人民大會堂一層舉行「黨代表通道」集體採訪，根據《新華社》報導，本屆將參照十九大時的做法，由中共中央確定83名特邀代表出席黨的二十大，特邀代表享有全國各省份二十大代表團同等權利。
0845 中共各大央媒以《舉國關注、舉世矚目》同慶二十大開幕
中共二十大在北京隆重開幕，召開之際各大央媒也刊發社論與評論熱烈祝賀大會開幕，包含新華社、光明日報、解放軍報、經濟日報、人民日報等皆以頭版展示祝賀，其中人民日報以〈奮力開創中國特色社會主義新局面〉為題，形容自十八大開始，中國特色社會主義進入新時代，並稱習近平掌權的過去這十年，中國面臨形勢環境的複雜性和嚴峻性、肩負任務的繁重性和艱鉅性「世所罕見、史所罕見」，尤其從十九大到二十大，是「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交匯期，而以習近平為核心的黨中央則率領了中國迎向世界百年未有的大變局，成功推進和拓展了中國式現代化，以堅持和發展中國特色社會主義，走出了中國式現代化道路。
文末更以「讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」、「奮力譜寫全面建設社會主義現代化國家新篇章，奪取中國特色社會主義新勝利」等句明指中國的未來就在習近平手中。