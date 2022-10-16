恐怖土石流！黃土泥沙淹沒宜蘭台7英士路段「雙向受阻」
尼莎颱風、東北季風共伴效應挾帶豪大雨，全台雨勢連連，其中宜蘭縣累積雨量為全台之最，今（16）日傳出，宜蘭大同鄉台7線86.5公里英士路段處，上邊坡有大量土石坍滑，滾滾黃土泥沙帶土石近乎淹沒整條道路，目前雙向交通阻斷，公路總局第四區養護工程處獨立山工務段已即刻成立緊急應變小組，派出人員機具前往搶修。
公路總局表示，坍方處因持續降雨有落石情形，且高山地區視線不良搶災困難，提醒民眾避免進入山區公路，多利用公路總局省道即時路況系統，該路段則預計12點搶通，並於現場邊坡穩定勘查無落石狀況後開放通行。
另台7線大曼路段(47-50K)因現場坍方阻斷封閉，預計要到18日12時才會搶通，惟現場仍須經評估安全無虞後開放通行。
公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播（編輯：林莞茜）