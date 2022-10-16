柯文哲操作棄陳保黃 黃珊珊：開心選舉、選你喜歡的人
台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲昨日在為市議員參選人站台時強調自己看過民調，「陳時中不會當選的」，因此害怕陳時中當選的選民，可以把票投給黃珊珊。無黨籍台北市長黃珊珊今（16）日被問到「棄陳保黃」的議題時表示，開心選舉、快樂投票，選你最喜歡的人，她並不擔心激起綠營的危機意識，把票投給民進黨台北市長參選人陳時中。
黃珊珊今日陪同民眾黨市議員參選人林珍羽走訪松江市場，媒體聯訪時被問到「棄陳保黃」的議題時表示，選舉還是回歸常軌，選賢與能，大家去看誰是最適合的人選，「開心選舉、快樂投票」，選你最喜歡的人。
媒體問黃珊珊過去常說「喊棄保沒出息」，對此，黃珊珊表示，柯文哲講的是現狀，到底怎麼樣的話，選民是人，不會因為有人這樣說之後，就會改變，還是回到原點，「選你最喜歡、最適合的人選，回到民主常軌，選賢與能。」
媒體追問，柯文哲的說法會不會反而激起民進黨支持者的危機意識？集中選票給陳時中？黃珊珊答覆說，她不會每天去想，在算這些票跑來跑去，她再強調，選民是人、不是票，選民有獨立思考的能力，也相信台北市民的智慧和水準。
黃珊珊強調，選舉還是回到常軌，就是選賢與能，大家還是要去看，誰是最適合的人選，每個人都有他自己的評論，都是希望正常，她還是強調快樂選舉、開心投票，選你最喜歡的人。