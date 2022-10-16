尼莎颱風跟台灣超有緣！3世2017曾登陸蘇澳 今年擦邊過
第20號颱風「尼莎」雖位處巴士海峽，距離台灣還有大約150公里左右，但其外圍環流與東北季風輻合產生「共伴效應」，為北台灣帶來豪雨，各地陸續傳出零星土石流災情。而氣象分析粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》，也分享了「尼莎」颱風的前世今生，其實與台灣相當有緣。
「尼莎」外圍環流與東北季風輻合產生「共伴效應」，為北台灣各地帶來豐沛雨量，而陽明山擎天崗單日雨量更是突破600毫米，當地也出現土石流災情。《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提到，其實2017年時，當時的尼莎3世颱風，也跟台灣相當有緣，是當年第1個登陸台灣（宜蘭蘇澳）的颱風，今年的尼莎4世則是擦邊過。
氣象局表示，根據今（16）日上午8時觀測資料顯示，尼莎颱風目前中心在鵝鑾鼻南方海面，以時速的17公里速度向西轉西南西移動，暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預期尼莎颱風未來強度，有稍增強且暴風圈亦有稍擴大趨勢，7級風暴風半徑150公里，應不會直接影響台灣陸地，但最需提防的還是颱風外圍環流，與東北季風產生的共伴效應，北台灣強降雨將會持續到明天一整天。
至於2017年的尼莎颱風，當時尼莎登陸後，緊接另一颱風海棠也接力登陸，接連影響台灣南部地區，當時造成南部8個縣市出現340多處淹水災情，期間造成60萬戶停電，16級強風吹垮花蓮民營和平電廠輸電鐵塔等災害事件。（編輯：潘毅）