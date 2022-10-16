風雨中成立新莊聯合競選總部　侯友宜喊超越自己

尋求連任的新北市長侯友宜，今（16）日上午出席新莊聯合競選總部成立大會，雖然現場風雨稍強，侯友宜現場感謝穿雨衣、撐傘的支持群眾不畏風雨前來，受訪時更是強調選戰最重要的對手是自己，要不斷的超越自己，今天要比昨天好，明天要比今天好，大家一起努力，在風雨當中生信心，勇敢支持會做事的人，「好好做代誌」、「拚個好日子」。
侯友宜致詞時表示，話不一定要會說，但事一定要做好，感謝新莊人長期給予的支持，希望大家見證到新莊這些年的大幅改變後能夠繼續給與市府團隊肯定，也一定要支持五位為新莊努力打拚的新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡健棠及參選人黃聖超、戴湘儀、吳國譽，讓新莊的明天比今天更好。
稍晚民進黨新北市長候選人林佳龍也將在體育館斜對角成立聯合競選總部，侯友宜受訪時指出，每個人都是一步一腳印，不但是要讓四年前的政見兌現，也要跟市民報告，讓市民了解做了哪些事，所以最重要的對手是自己，要不斷的超越自己，今天要比昨天好，明天要比今天好，大家一起努力，讓新莊更好。
針對台中市長盧秀燕今日又北上輔選，被視為藍營最強母雞之一，兩人間有無尬場之意？侯友宜表示，非常敬佩盧市長，他是一步一腳印、認真務實做事的女性市長，不但做得好，更重要是團結在一起，面對想要好好做事能夠擔任市長或縣長的候選人，都給予滿滿力量的支持，大家一起齊心協力，「好好做代誌」。