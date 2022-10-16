北海道第三個航點！虎航首航札幌新千歲機場

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台灣虎航董事長陳漢銘也親自搭乘首航班並開心表示，日本向來是國人最愛的旅遊目的地，等了兩年多終於等到台日兩國邊境鬆綁，可以再次自在旅行。相信在桃園-札幌(新千歲)的開航後，虎迷造訪北海道可以有新的選擇，更輕鬆安排當地的旅程，享受更豐富的旅遊回憶。
日本國土交通省東京航空局新千歲空港事務所次長櫻田薰致詞指出，疫情期間，台灣虎航依然和疫前一樣，秉持著safety first 的精神，讓我們覺得很欽佩。此外，在疫情後，選擇新千歲作為首航點，是一個非常明智的選擇，台虎是台灣優秀的低成本航空，期待能以其相對優惠的票價，讓北海道及台灣兩地的旅客自由的交流。
本次首航，執飛的激行為B-50025航機，是由陳漢銘於今(2022)年7月初親赴法國土魯斯空中巴士原廠接回的A320neo新機，全新的機內裝備，且旅客登機時還能聆聽希望兒童合唱團PUZANGALAN錄製的音樂。
北海道向來為國人最愛的日本旅遊地區之一，而位於道央的札幌，不僅是北海道最大都市，更是多數遊客造訪北海道的第一站，前往道東、道南或道北的交通都非常便利。
桃園-札幌航線開航初期，去程航班編號IT234，每週四及週日上午6:00自桃園機場起飛，回程航班編號IT235，每週四及週日上午11點45自新千歲機場起飛。自10月30日後，將增為每週三班，分別是週二、週四及週日執飛，讓旅客可依自身需求規劃長、短不一的旅行計劃，安排更具彈性。