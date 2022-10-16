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北海道第三個航點！虎航首航札幌新千歲機場

▲台灣虎航今（16）日歡慶桃園-札幌新千歲首航，直飛北海道第一大城，這也是繼函館、旭川後之後，飛往北海道的第三個航點。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.16）
▲台灣虎航今（16）日歡慶桃園-札幌新千歲首航，直飛北海道第一大城，這也是繼函館、旭川後之後，飛往北海道的第三個航點。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.16）

記者黃仁杰／札幌報導

2022-10-16 11:18:31

隨著10月份日本開放觀光自由行，重啟入境免簽，台灣也宣布0+7入境免居隔，台日旅遊開始回溫。台灣虎航今（16）日歡慶桃園-札幌新千歲首航，直飛北海道第一大城，這也是繼函館、旭川後之後，飛往北海道的第三個航點，也是台灣虎航在日本布局的第十五個航點。

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為慶祝台灣虎航首航桃園-札幌新千歲，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定虎將航點紀念徽章、首航明信片各乙份，以及由第八季《小小廚神美國版》冠軍Liya所監製，與全家便利商店三方聯名的金飯糰「香腸炒飯飯糰」或「少一杯蛤蜊飯糰」一個，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。而航班抵達日本新千歲機場後，當地也特別舉辦了首航剪綵儀式，吸引了北海道當地的媒體前來爭相報導，新千歲機場也為久違的新國際航線首航進行灑水儀式，以示歡迎。

台灣虎航董事長陳漢銘也親自搭乘首航班並開心表示，日本向來是國人最愛的旅遊目的地，等了兩年多終於等到台日兩國邊境鬆綁，可以再次自在旅行。相信在桃園-札幌(新千歲)的開航後，虎迷造訪北海道可以有新的選擇，更輕鬆安排當地的旅程，享受更豐富的旅遊回憶。

日本國土交通省東京航空局新千歲空港事務所次長櫻田薰致詞指出，疫情期間，台灣虎航依然和疫前一樣，秉持著safety first 的精神，讓我們覺得很欽佩。此外，在疫情後，選擇新千歲作為首航點，是一個非常明智的選擇，台虎是台灣優秀的低成本航空，期待能以其相對優惠的票價，讓北海道及台灣兩地的旅客自由的交流。

本次首航，執飛的激行為B-50025航機，是由陳漢銘於今(2022)年7月初親赴法國土魯斯空中巴士原廠接回的A320neo新機，全新的機內裝備，且旅客登機時還能聆聽希望兒童合唱團PUZANGALAN錄製的音樂。

北海道向來為國人最愛的日本旅遊地區之一，而位於道央的札幌，不僅是北海道最大都市，更是多數遊客造訪北海道的第一站，前往道東、道南或道北的交通都非常便利。

桃園-札幌航線開航初期，去程航班編號IT234，每週四及週日上午6:00自桃園機場起飛，回程航班編號IT235，每週四及週日上午11點45自新千歲機場起飛。自10月30日後，將增為每週三班，分別是週二、週四及週日執飛，讓旅客可依自身需求規劃長、短不一的旅行計劃，安排更具彈性。

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