中共二十大揭幕！習近平力反台獨　「祖國統一必定實現」

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在集體高唱中華人民共和國國歌之後，習近平代表第19屆中央委員會，向大會發表政治報告，其中總結了過去五年工作，並就未來政治、經濟、軍事、外交、港澳台事務等確立施政方針及目標。習近平指出，大會的主題是「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想」
在報告當中，習近平提到，在十九大以來，過去5年極不尋常、極不平凡，並指出中國全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展裡面，著力推動高質量發展，主動構建新發展格局，推進改革和全過程人民民主，全面推進依法治國。
習近平稱，過去積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，並推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交。
在報告中，習近平還提到，在過去5年隆重慶祝中國共產黨成立100週年、中華人民共和國成立70週年，制定第三個歷史決議，在全黨開展黨史學習教育，號召全黨學習和踐行偉大建黨精神。
在提到備受外界關注的中國新冠肺炎疫情狀況時，習近平強調，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。
對於香港，習近平稱黨全面推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」，並表示香港實現「由亂到治」的重大轉折。
而在回顧過去5年至10年兩岸關係發展，習近平指出，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，「我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」。在後續談話中，習近平更指出，解決台灣問題，「是我們中國人的問題」，明暗指出要外國不要插手兩岸問題，並且表示將會完成「和平統一大業」，重申「國家統一、民族複興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」
但在報告當中，可以發現習近平在涉台部份並未提及「一個中國」原則以及「九二共識」，而是凸顯「維護國家主權和領土完整」，以及「反對台獨的堅強決心和強大能力」。在習近平語畢後，現場響起約8秒的熱烈掌聲。
二十大會期自16日在北京召開之後，預計於22日閉幕，為期7天。大會主要議程為聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。
二十大閉幕之後，預計23日召開二十屆一中全會選舉產生新一屆政治局委員、政治局常委及中共中央總書記。外界推測，習近平將會宣布延續執政，展開第3個五年任期，並且終止實行多年的「廢除幹部領導職務終身制」，接著在明年3月全國人大會議連任國家主席。