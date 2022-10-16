「秋颱」詭譎！數百公里外豪雨奔襲 象神、梅姬災情慘重
相較於夏季的颱風總是挾帶強風豪雨直接撲台帶來危害，就像是颱風與陸地的「直球對決」，詭譎多變的「秋颱」更讓人捉摸不定，即便颱風根本沒有真的直接侵襲台灣，只要正好與北方的東北季風產生交互作用，「豪雨走後門偷襲」帶來的危害更是不容小覷！過去歷史經驗中，1987年的琳恩颱風肆虐北台灣，是歷史上「秋颱」影響最顯著的例子。21世紀以來，包括2000年的象神颱風、2009年的芭瑪颱風、2010年的梅姬颱風以及2021年的圓規颱風，都曾因為共伴效應造成劇烈降雨釀災，民眾務必要特別留意。
過去歷史上，在2000年過後3大「秋颱」釀災個案，包括2000年的象神颱風、2009年的芭瑪颱風雨2010年的梅姬颱風。2000年的象神颱風外圍環流及鋒面雙重影響，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區都出現豪雨，造成當時台北縣汐止、台北市、基隆及宜蘭嚴重積水，其中又以基隆巿「建益護理之家」14人溺斃及「天道研究學院」15人溺斃最為嚴重，共計造成近26萬戶停水、農業損失約36億元，全台總計64人死亡。2009年的芭瑪颱風也是通過呂宋島北部過程中，外圍環流與東北季風產生的共伴效應，東北部及東部地區出現超大豪雨，造成宜蘭重大災情，多處淹水交通中斷，造成1死、農損1.3億元。
2010年的梅姬颱風則是穿越呂宋島後再北轉，當年也是與東北季風交互作用，北台灣降下豪雨，災情最重的地方也是在宜蘭，不僅有多處淹水、土石流，蘇花公路也也多處坍方，共計造成38死、農損1.3億元。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，秋颱之所以可怕，並不在颱風本身的影響，就算颱風離台灣很遠，只要環境上與東北季風配合，就會相隔數百公里也會為北台灣帶來劇烈的降雨，即便颱風慢慢遠離解除颱風警報，雨勢也不會立刻就趨緩，一定要等到天氣系統出現變化之後才會解除，所以民眾務必要特別留意。