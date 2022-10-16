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MLB／太空人水手18局苦戰　Peña關鍵一轟助太空人晉級

▲休士頓太空人隊游擊手Jeremy Peña（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓太空人隊游擊手Jeremy Peña（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-16 12:02:492022-10-16 12:16:11

美聯分區系列戰休士頓太空人及西雅圖水手的第三戰今天開打，前兩戰太空人取得2比0的絕對領先，今天再輸水手隊就得打包回家，沒想到這場比賽形成一個「超級投手戰」，兩隊戰到第18局太空人才靠著新秀游擊手Jeremy Peña的陽春砲得到兩隊唯一的分數，幫助太空人以1比0結束這場打了6小時22分鐘的苦戰，並且系列戰以3比0將水手橫掃，成為首支挺進美聯冠軍戰的球隊。

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本場比賽是2001年之後，水手隊再次在主場T-Mobile球場進行季後賽，賽前也請到了傳奇球星「國王」Félix Hernández到場開出極具紀念性的一球，稍稍彌補他生涯從沒在這個球場打過季後賽的遺憾，這場18局苦戰追平季後賽最長局數的比賽，也是史上第4場，同時更是首場在前15局雙方都沒得分的季後賽，兩隊共使用了17名投手，都打了超過60打數，也都吞下了超過20次三振，雙方在得點圈的表現是離譜的19支0。

水手隊本場比賽派出新秀投手George Kirby先發登板，也是他生涯首次在季後賽先發，他繳出了7局5K無失分的好表現，但是太空人隊先發投手Lance McCullers Jr.同樣不遜色的6局7K無失分，兩人都無關勝敗。


18局上半，水手隊在場上投球的投手是16局上半一人出局就上場的Penn Murfee，沒想到面對該局首名太空人打者Peña，雙方纏鬥了5球，在第6球被Peña逮中一顆紅中的88英哩(約142公里)直球，敲出季後賽首轟，也是本場比賽的勝負分水嶺。

水手隊20年來首次季後賽止步在分區系列戰，被太空人以3比0橫掃，而太空人隊則是連六季進軍分區冠軍戰，是大聯盟歷史上第二長的紀錄，僅次於1991年到1998年的亞特蘭大勇士隊，太空人在美聯冠軍戰的對手將會是紐約洋基跟克里夫蘭守護者美聯分區系列賽的勝隊。

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