狗媽媽去彩虹橋！貓孩不捨「正坐守靈堂」：陪你最後一程
跨越種族的親子關係。日本網友家養有一隻雌性的西伯利亞哈士奇「Grace（グレース）」，在9月25日過完15歲生日後的第二天去世，這讓全家陷入悲傷情緒，而被領養回來，從小就受Grace照顧的7歲母貓「Monako（モナコ）」更是不捨，飼主多次目擊牠自行守在Grace靈堂前，落寞的身影令家人忍不住流淚。
Monako是飼主從朋友手中領養回來的貓，當時甚是年幼，友善的Grace隨即充當母親的角色，給予小貓滿滿的關愛，雖兩隻並非親生也並非同種，可其深厚情誼難以忽視。
年事已高的Grace在今年8月時開始不吃東西，但精神狀況還可以，偶爾還能與飼主一同出外散步，但9月3日時突然昏倒，雖然暫時恢復過來，身體狀況卻是一天天的虛弱，儘管重複注射營養液也不見好轉。Grace的15歲生日在公園快樂地渡過了，那時牠看起來很好，沒想到兩天後仍是前往了彩虹橋。
Grace斷氣的那個晚上，據飼主所說，Monako一直守在大體旁沒有離開，後續為Grace舉辦葬禮，在家架設靈堂，也常常能看到Monako徘徊在靈堂旁的身影，看起來頗為寂寞，非常捨不得像母親一般的Grace離開。
網友回覆「即使我們是不同的種族，當我們失去對重要的人時，我們會分享同樣的悲痛」、「祈禱靈魂安息」、「牠們心心相映，我看的出來」、「這讓我想哭...」。 （編輯：李惠婷）