白家綺淚崩！婚變負債600萬 身體壞光「被黑暗吞噬」
白家綺9月出新書《讓每個決定，成為最好的安排》，昨在（15）日金石堂板橋店舉辦簽書會，回憶人生中「被黑暗吞噬」的時光是24歲，白家綺餐廳倒掉負債600萬元，又遇第一任婚姻不保，白家綺滿腦子都是還債，有工作就接，八點檔拍到7天沒碰到床，有空再接綜藝通告，跳水、跳海從沒說不，晚上走唱婚禮場，「4年多來對自己很嚴苛，收入花在自己身上十分之一都不夠。」身體也不堪她這樣操勞，內分泌失調、自律神經失調還長了膽結石。
白家綺最大的支柱就是姊姊葉家妤，「餐廳賠錢的時候，姊姊解掉投資型保險讓我還債。」兩人八點檔拍到昏天暗地，一起去打營養針，躺在診間床上吊點滴，默默無言對泣，葉家妤問：「為什麼（要這麼辛苦）？」白家綺說：「如果給妳機會過各自的生活，不需要照顧家人，妳願意嗎？」葉家妤說不，白家綺眼眶泛淚，哽咽道出領悟：「我們這麼愛這些長輩、小孩，這是放不下的責任，因為家人的愛才能支撐到今天。」
書中提到許多辛苦的時刻，從年輕時到購物台擔任模特兒的工作、進而加入演藝圈演戲，白家綺回憶說道：「在購物台擔任模特兒的工作的那段日子，一到秋天，正是品嘗秋蟹的大好時節，購物台都會抓準了時機，推出一波又一波的大閘蟹促銷活動。但大閘蟹的腥味實在太重了，當時我剛好懷孕，還得在鏡頭前抓著大閘蟹，賣力演出自己有多想大啖這份美食的樣子。只有攝影機鏡頭從我身上移開時，才敢放心嘔出來。」雖然工作有辛苦的地方，但也因為一路上不少貴人的幫助，讓她即便辛苦也甘之如飴。
回顧一路走來的人生，白家綺認為如果沒有離婚、沒有負債，她不會有這麼強大的動力去耕耘自己的事業，可能就不會和現任老公吳東諺相遇，也不會有現在的幸福。把過去種種，當成未來的養分，才能活出更好的自己。「回頭看會發現，當妳選擇用善良面對世界，會有更多更美好的善意回到妳的身上。」這次藉由新書《讓每個決定，成為最好的安排》分享自己在經歷婚姻失敗、情感創傷後，找到幸福的歷程，希望可以帶給有相同境遇的讀者，更多勇氣與力量。