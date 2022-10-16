尼莎颱風海警最快今晚解除！3區「豪雨紫爆」炸到明天

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徐仲毅指出，尼莎過去3小時強度略為增強且暴風圈稍微擴大，由於颱風外圍環流加上東北季風的共伴效應持續發威，北北基桃、宜蘭花東地區目前仍在狂炸雨，氣象局目前針對12縣市發布發布豪雨特報，今日台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
超大豪雨範圍包括：台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區；大豪雨範圍包括：新竹縣山區；豪雨範圍包括：基隆北海岸、台北市、新北市、台中市山區、花蓮縣；大雨範圍包括：桃園市、新竹縣、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島。從雨量觀測資料顯示，目前台北市、桃園區、宜蘭市總雨量累積已經「紅到發紫」，民眾需多加注意。
風力方面，今日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、南部沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動；另外，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義、臺南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請特別注意。
徐仲毅強調：「以現在尼莎行徑路線來看，發布陸上颱風警報的可能性幾乎是沒有。最快今天傍晚之後尼莎颱風暴風圈可望脫離巴士海峽警戒區域，就有機會解除海上颱風警報。」不過雖然解除警報在即，但共伴效應還是會持續影響到明（17）日，強降雨威脅還是非常大，請民眾千萬不可掉以輕心！