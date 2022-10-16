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尼莎颱風海警最快今晚解除！3區「豪雨紫爆」炸到明天

▲尼莎颱風外圍環流伴隨東北季風形成「共伴效應」，為北台灣超大豪雨，台北、桃園、宜蘭民眾必須嚴防豪雨災害。氣象局預估，最快今日傍晚之後就有機會解除海上颱風警報。（圖／翻攝自氣象局官網）
▲尼莎颱風外圍環流伴隨東北季風形成「共伴效應」，為北台灣超大豪雨，台北、桃園、宜蘭民眾必須嚴防豪雨災害。氣象局預估，最快今日傍晚之後就有機會解除海上颱風警報。（圖／翻攝自氣象局官網）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-16 12:58:592022-10-16 13:12:28

今年第20號颱風「尼莎」持續通過巴士海峽，中央氣象局今（16）日發布海上颱風警報，目前暴風圈對巴士海峽及東沙島附近海面造成威脅，更嚴重的是，目前尼莎颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，台北市、桃園市、宜蘭縣這3區豪雨狂炸，在雷達顯示圖上雨量呈現「紅到發紫」的現象，氣象局特別提醒該3區民眾需特別注意防災。另外，氣象局預報員徐仲毅也說，尼莎颱風雖然強度還在增強中，且暴風圈有擴大趨勢，不過移動路徑漸漸往南的趨勢，後續要發布陸上颱風警報「應該不太可能」，且如果路徑朝南趨勢不變，氣象局最快今日傍晚後，就有機會解除海上颱風警報。

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根據氣象局最新觀測資料顯示，今日上午11時尼莎颱風中心位置在鵝鑾鼻的南方約280公里處，以時速18轉13公里速度，向西轉西南西移動，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑已經擴大為180公里。

徐仲毅指出，尼莎過去3小時強度略為增強且暴風圈稍微擴大，由於颱風外圍環流加上東北季風的共伴效應持續發威，北北基桃、宜蘭花東地區目前仍在狂炸雨，氣象局目前針對12縣市發布發布豪雨特報，今日台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨範圍包括：台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區；大豪雨範圍包括：新竹縣山區；豪雨範圍包括：基隆北海岸、台北市、新北市、台中市山區、花蓮縣；大雨範圍包括：桃園市、新竹縣、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島。從雨量觀測資料顯示，目前台北市、桃園區、宜蘭市總雨量累積已經「紅到發紫」，民眾需多加注意。

▲北北基桃、宜蘭花東地區仍有豪大雨狂炸，該地民眾須嚴防豪雨災害。
▲北北基桃、宜蘭花東地區仍有豪大雨狂炸，該地民眾須嚴防豪雨災害。（圖／翻攝自氣象局官網）
風力方面，今日巴士海峽及臺灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、南部沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，請避免前往海邊活動；另外，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義、臺南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，請特別注意。

徐仲毅強調：「以現在尼莎行徑路線來看，發布陸上颱風警報的可能性幾乎是沒有。最快今天傍晚之後尼莎颱風暴風圈可望脫離巴士海峽警戒區域，就有機會解除海上颱風警報。」不過雖然解除警報在即，但共伴效應還是會持續影響到明（17）日，強降雨威脅還是非常大，請民眾千萬不可掉以輕心！

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