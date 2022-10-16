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MLB／全安打得分vs全開轟得分　守護者再見安擊退洋基

▲守護者隊Oscar Gonzalez敲出再見安打（圖／美聯社／達志影像）
▲守護者隊Oscar Gonzalez敲出再見安打（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-16 12:43:122022-10-16 12:52:45

美聯季後賽克里夫蘭守護者隊與紐約洋基的分區系列戰，雙方前兩戰形成一比一平手，今天的第三戰誰贏誰聽牌，9局上領先2分的洋基隊眼看要穩穩拿下，卻上演「大劇場」，守護者連敲三安先追回一分，接著再補上一安擠成滿壘，Oscar Gonzalez上場當英雄，一棒打回追平分加上超前分，以6比5大逆轉跟洋基說再見，留下現場錯愕的洋基隊眾人。

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守護者本場比賽在前兩局就用接連攻勢攻下2分，但洋基隊「法官」Aaron Judge馬上在3局上用一支兩分砲追平比數，也是法官的季後賽首轟，第5局洋基隊Oswaldo Cabrera再補一支兩分砲，幫助球隊將比數以4比2超前兩分。


第6局守護者先用單局連三安的攻勢追回一分，洋基隊卻在第7局又開轟，Harrison Bader的陽春砲，將守護者前個半局追回來的分數抵銷，兩隊以2分之差進入第9局。


9局上半洋基隊沒能追加保險分，9局下半換成守護者開始表演，Myles Straw的飛球尷尬落在洋基隊左外野手及游擊手之間，形成安打上壘，Steven Kwan擊出平飛安打，把Straw送到三壘，雖然洋基隊馬上換投想止血，但仍擋不住Amed Rosario再敲安將差距縮小到一分，守護者攻勢還沒停，José Ramírez的安打將壘包擠滿，Gonzalez在滿壘情況打出一支穿越二遊的安打，一棒讓比賽結束。

有趣的是，本場比賽洋基隊全部的得分都是用全壘打打下來，而守護者本場比賽卻沒有敲出任何全壘打，整場洋基隊僅打出5支安打就得5分，守護者隊的6分則是用15支安打換來。


兩隊的先發投手Luis Severino、Triston McKenzie都無關勝敗，吞敗的投手是洋基隊在9局下半被敲出再見安打的Clarke Schmidt，守護者贏球之後也取得系列賽2比1的聽牌領先，有機會在2016賽季後，再次闖進美聯冠軍賽。

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