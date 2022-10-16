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習近平二十大稱「防疫獲國際讚譽」　CNN：清零代價高昂

▲中共二十大正式開幕，黨主席習近平發表談話期間提到中國靠防疫獲得國際聲譽。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共二十大正式開幕，黨主席習近平發表談話期間提到中國靠防疫獲得國際聲譽。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-16 13:05:03

中共二十大今（16）早在北京人民大會堂由國務院總理李克強揭開序幕，在長達1小時50分的報告當中，中共總書記習近平先是破題先稱黨中央靠著堅持動態清零不動搖保護人民生命，接著又提到靠防疫構建新型國際關係，使中國贏得廣泛國際讚譽；不過《CNN》對此則稱中國為了防疫付出了極高代價，且在國際上日益孤立。

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中國領導人習近平在二十大會上表示，中國通過與其他國家合作對抗新冠病毒，提高了其國際地位，首先他在正式講話之初就提到，面對突如其來的新冠肺炎，中國黨中央堅持「人民至上，生命至上」，靠著堅持動態清零不動搖，最大限度地保護了人民生命安全和身體健康，並稱靠著統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

接著在報告中，習近平提及新冠疫情防控的影響，他說中國推動構建了新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，並稱透過全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，成功贏得廣泛國際讚譽，在國際影響力、感召力、塑造力等方面獲得顯著提升。

《CNN》報導則以「防疫代價高昂」、「國際日益孤立」兩方面切入，首先指出中國防疫成果背後犧牲的代價高昂，由於政府毫不妥協的動態清零政策，導致國內各城市必須以強制隔離、大規模篩檢、迅速封城靜默管理與嚴格的邊境封控來控制疫情，然而這卻造成了將近3年的經濟壓力，清零的次生災害與隨時會被封城隔離的恐懼造成民眾龐大生心理負擔。

另一方面，無法自由旅行、移動甚至出國也反映了中國在國際日益孤立的角色，習近平在堅持清零政策的優點時，往往強調清零的好處遠遠超過與病毒共存、重新開放的好處，官媒與黨中央也屢屢批評「躺平」與「共存」，並藉由美國等西方國家的高確診案例與死亡人數來凸顯「清零」的好，同時習近平也在會中暗示像美國這樣主導全球霸權的國家與世界秩序必須被瓦解，儘管沒有點名美國，但習近平仍堅稱「中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張」，反對任何單邊主義、保護主義、霸權主義和霸凌行徑。
 

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