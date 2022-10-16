曹雅雯「只穿內衣」辣慘了！出櫃後吐心聲：用愛克服一切
35歲台語金曲歌后曹雅雯，今年3月宣佈出櫃，大方承認是雙性戀後，作風也越來越性感。15日曹雅雯就現身台北流行音樂中心所舉辦的「愛之日常音樂節」，沒想到身穿紫色西裝的她，裡面竟然只穿一件黑色蕾絲內衣，胸前上空直接見客，造型十分火辣。
曹雅雯首次參與「愛之日常音樂節」，特別選唱在上一張專輯中與「多元成家」及同志平權主題的創作，包括《抱一個》、《鹹汫》，希望能透過歌曲帶來正面力量，也能告訴大家「唯愛無懼，唯愛無敵」，要更勇敢一點的做自己。
其中，曹雅雯還特別選了《飄洋過海來看你》來獻給在場所有歌迷，她表示：「會選唱這首是因為當初聽到梁靜茹跟艾怡良翻唱合作的那支MV非常感人，讓我回想當初也曾為了愛情不顧一切而勇敢追尋的悸動。我想，只要有愛就能克服一切困難。」
此外，曹雅雯還選唱了一首「好樂團」的《我把我的青春給你》，更笑稱這首歌是她KTV私房必點歌曲，也希望趁著這次機會與偶像「好樂團」喊話：「下次辦演唱會能送我一張VIP的票！」
談到第一次受邀為電影《流麻溝十五號》創作歌曲《永遠的所在》就入圍今年金馬獎「最佳原創電影歌曲」，曹雅雯則坦言，自己不敢去想會不會得獎這件事，屆時也要首次登金馬舞台獻唱的她，也笑說：「我只祈求現場演出不要『出槌』就好！」（編輯：詹鎰睿）