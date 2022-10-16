尼莎颱風「開眼了」！台北、宜蘭山區總雨量上看1100毫米
尼莎颱風強度持續增強中，暴風風半徑也從原先的150公里擴大到180公里，從目前觀測資料顯示，尼莎颱風的颱風眼已經出現且越來越清晰，代表強度正持續增強中，為何尼莎颱風通過了呂宋島陸地，反而結構沒有被破壞、強度反而還在增強？氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，由於尼莎颱風先前強度發展的很緩慢，這樣一來反而在通過巴士海峽時，並沒有受到太大的陸地破壞，加上目前海溫偏高、垂直風切不大，反而很適合颱風發展，不過等到明（17）日北方冷空氣南下之後，尼莎颱風結構恐怕就會被冷空氣破壞而逐漸減弱。
氣象局指出，雖然目前尼莎颱風還有持續增強的空間，但預估路徑上會持續偏南移動，暴風圈最快今天傍晚之後就有機會脫離巴士海峽，最快今天晚間就有機會解除海上颱風警報。不過，目前颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應持續影響下，各地雨勢還是會持續到明天，尤其北台灣豪雨威脅相當大，民眾要持續提高警覺。
目前氣象局已將台北市及宜蘭縣山區總雨量預估，上調至800~1100毫米，新北市及花蓮縣山區總雨量約500到800毫米。平地部分總雨量最多的地方在新北市、宜蘭縣的500到800毫米，基隆市、台北市約400到600毫米。