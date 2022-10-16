MLB／要把冠軍帶回費城！Harper火力全開淘汰衛冕軍

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費城人在第2局就展現出強大火力，季中從洛杉磯天使隊交易來的「大谷前隊友」Brandon Marsh，在球隊一、三壘有人的情況之下，砲轟勇士隊先發投手Charlie Morton，這支三分砲幫助費城人率先開胡。
第三局兩隊各敲一轟，但費城人隊捕手J.T. Realmuto這一轟是一支「場內全壘打」，將球打到中外野的全壘打牆上，勇士中外野手Michael Harris II一開始想接，卻直接「撞牆」，導致球越滾越遠，最終讓Realmuto連跑四個壘包得分。
勇士隊第四局靠著主砲Matt Olson再開轟，連兩局有全壘打表現，再追回一分，但是費城人隊展現出想贏的強大決心，第6局一、二壘有人時，Rhys Hoskins、Realmuto、Harper連敲三安，單局狂灌三分，Harper在第8局補上一支陽春砲把比數完全拉開，拿下本場比賽。
費城人今天贏球後，晉級到國聯冠軍戰，也是自2010年後，相隔近12個賽季再次登上國聯冠軍戰舞台，本季例行賽僅得87勝以外卡吊車尾進季後賽的費城人，擊敗勇奪101勝的國聯東區冠軍「衛冕軍」勇士，相差14場的例行賽勝場，是季後賽歷史中差距第五大「以下剋上」的球隊，去年的勇士隊也是在國聯冠軍賽中擊敗了例行賽比他們多贏18場的洛杉磯道奇，進軍世界大賽。
這也同時是費城人主砲Harper生涯第一次出戰國聯冠軍賽，他說「這真的令人難以置信。實在是太瘋狂了」，並表示「沒有什麼事是比在費城贏球更棒的事情了，當看到1980、1993賽季的冠軍隊成員都在場邊見證，他們談論了這個城市為他們做了多少，我們每天也都看到他們的熱情，我從來沒聽過加油聲這麼大的棒球場，真的是太不可思議了」。