老婦匯款20萬「紓困」、「還錢」兜不攏 遭苓雅警戳破
高市警局苓雅分局凱旋路派出所日前獲報轄區民眾疑遭詐騙堅持匯錢給對方。警方到場了解後，張姓老婦人表示，因為之前有網友借錢給她，她要「還錢」，金額是新台幣20萬，並且一定要以匯款的方式歸還，警方再問到這新台幣20萬的用途是什麼，電話中男子說借老婦人「紓困用」，與老婦人所述「借來投資」完全不對，遭員警一一戳破謊言。
苓雅分局凱旋路派出所於10月14日9時40分許接獲四維二路某銀行報稱有疑遭詐騙堅持匯錢給對方，還對行員報警這件事感到相當不滿；員警追問「匯這筆錢要幹麼？」老婦人堅持說，「這是認識幾個月的朋友之前借我新台幣20萬元，我現在要還他的！」員警一聽就直覺不對勁，並發現老婦答詢時不時支支吾吾，完全不了解對方，直接跟婦人說「認識幾個月的朋友會借妳新台幣20萬？！」
在警方耐心詢問下，原來老婦是要匯錢給對方投資，而該名男子是網路上認識沒幾個月的朋友，但老婦人還是相信對方不會騙她，警員為了讓老婦死心，拿了被害人手機撥打給對方（詐騙集團），並在過程中取得對方身分證號，一查對方是5、60幾歲的人，但講電話的卻是一名年輕男子的聲音，這時張姓老婦人才恍然大悟開始相信警方。
苓雅分局呼籲，近期「假投資」詐騙手法增加，詐騙集團大多透過架設網站、臉書或私人Line群組進行招募，標榜以「穩賺不賠」、「短期投資高報酬率」等口號吸引民眾投資時下熱門之外幣、虛擬貨幣、黃金或未上市股票，只需依指示匯款或繳交會費成為會員後，即可固定提領獲利，投資人往往於投注大量金錢後，才發現對方已人間蒸發，請民眾針對類似話術提高警覺或撥打165專線查證，多一分留意，就能少一份金錢損失的風險。