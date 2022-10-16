艾米尼之死抗議第5週　伊朗監獄爆衝突至少8傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
總部位於挪威奧斯陸（Oslo）的「伊朗人權」（Iran Human Rights）在社群媒體推特（Twitter）分享的影音顯示，監獄大火和黑煙直竄夜空，影片中似可聽到槍聲。
片中背景也聽到有人呼喊「獨裁者去死」，這是一個月來艾米尼之死抗議活動的主要口號之一。
伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月14日因「不當著裝」而遭道德警察逮捕並陷入昏迷，3天後死亡。艾米尼之死引發眾怒，伊朗隨後爆發大規模示威潮。
伊朗官媒引述高層安全官員的話報導，伊文監獄今晚上發生了「麻煩和衝突」，「暴徒」先行縱火。
伊朗通訊社（IRNA）報導說：「目前局勢已完全控制。」報導並指出至少有8人受傷。
伊文監獄內的外籍囚犯包括擁有伊朗和法國雙重國籍的人類學者阿德爾汗（Fariba Adelkhah），以及有伊朗美國雙重國籍的商人席馬克．納馬濟（Siamak Namazi）。
美國務院發言人普萊斯（Ned Price）在推特上說：「伊朗應對遭錯誤拘留的美國公民負起全部安全責任，他們應立即獲釋。」他補充說，華府正「緊急」追蹤事件的相關報導。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111016