2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陳時中批防疫旅館剽竊！黃珊珊競辦：說謊抹黑大可不必

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）陪同民眾黨市議員參選人林珍羽走訪松江市場。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.16）
▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）陪同民眾黨市議員參選人林珍羽走訪松江市場。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.16）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-16 15:16:08

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨日發布新書《城市・程式》指出，防疫旅館是她發想出的創新作為。民進黨台北市長參選人陳時中今（16）日回應表示，這樣的講法是剽竊，防疫旅館其實最初是衛福部次長石崇良的構想。黃珊珊競辦則反擊表示，北市早在2020年2月21日積極部署首家防疫旅館、3月6日公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，中央則是同年3月底才公布，呼籲陳時中說謊抹黑大可不必。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊競辦發布新聞稿表示，為因應中央居家檢疫政策毫無配套，造成的許多外籍旅客、返國民眾變成人球，台北市政府在前（2020）年2月21日積極部署首家防疫旅館，2月27日再新增第二家。同一時間，2月25日民眾黨立委張其祿也在立院召開記者會倡議，希望中央政府可以徵用旅館，協助疫情控制，也降低疫情對旅宿業者造成的衝擊。

黃珊珊競辦表示，北市府更率先中央，在3月6日公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，成為全台灣第一本防疫旅館標準作業程序指引，而中央的指引，則是直到30日才公布。但當時民進黨的民代、側翼，以及綠色媒體，為了個人及政黨政治利益，不惜攻擊北市府及張其祿，將防疫旅館視為「防疫破口」，製造民眾恐慌。

黃珊珊競辦指出，面對北市府率先部署防疫旅館安置返國旅客，其他縣市也配合執行，時任指揮中心指揮官陳時中在3月2日的記者會也表示肯定，「防疫旅館的風險沒這麼高」，「這類集中檢疫的地方，非常有必要，有這樣的地方幫忙很好」。如今陳時中為了挽救每況愈下的市長選情，竟然帶頭抹黑，稱黃珊珊是剽竊作為，構想跟規劃是石崇良來做。黃珊珊競選辦公室認為，這就是民進黨過去在防疫政策上一貫的手法：遇到地方「超前部署」先罵再說，發現風向不對再跟進，最後輕鬆拿起鐮刀收割。

黃珊珊競選辦公室強調，「防疫旅館」的構想源自黃珊珊於副市長任內，統籌北市府各局處齊心協力來實踐；北市府也是寫出全台灣第一本「防疫旅館SOP指南」的政府單位。從時間序以及各項證據上，已經毫無疑問，請陳時中收回自己的「粗暴言論」，不要再搞認知作戰，先罵後挺再收割。

稱大家怕陳時中當選！柯文哲：選舉常是不喜歡誰才去投票

綠議員轟防疫旅館、車來速用抄的！黃珊珊：查一查就知道

民進黨投票前擬再打抗中保台　黃珊珊：保執政舞台？

柯文哲操作棄陳保黃　黃珊珊：開心選舉、選你喜歡的人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀