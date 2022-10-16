陳時中批防疫旅館剽竊！黃珊珊競辦：說謊抹黑大可不必

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黃珊珊競辦表示，北市府更率先中央，在3月6日公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，成為全台灣第一本防疫旅館標準作業程序指引，而中央的指引，則是直到30日才公布。但當時民進黨的民代、側翼，以及綠色媒體，為了個人及政黨政治利益，不惜攻擊北市府及張其祿，將防疫旅館視為「防疫破口」，製造民眾恐慌。
黃珊珊競辦指出，面對北市府率先部署防疫旅館安置返國旅客，其他縣市也配合執行，時任指揮中心指揮官陳時中在3月2日的記者會也表示肯定，「防疫旅館的風險沒這麼高」，「這類集中檢疫的地方，非常有必要，有這樣的地方幫忙很好」。如今陳時中為了挽救每況愈下的市長選情，竟然帶頭抹黑，稱黃珊珊是剽竊作為，構想跟規劃是石崇良來做。黃珊珊競選辦公室認為，這就是民進黨過去在防疫政策上一貫的手法：遇到地方「超前部署」先罵再說，發現風向不對再跟進，最後輕鬆拿起鐮刀收割。
黃珊珊競選辦公室強調，「防疫旅館」的構想源自黃珊珊於副市長任內，統籌北市府各局處齊心協力來實踐；北市府也是寫出全台灣第一本「防疫旅館SOP指南」的政府單位。從時間序以及各項證據上，已經毫無疑問，請陳時中收回自己的「粗暴言論」，不要再搞認知作戰，先罵後挺再收割。