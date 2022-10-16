MLB／不只鵝鵝無人機也來拐氣　教士逆襲宇宙道奇大翻船

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道奇隊力挽狂瀾，第3局就靠著Trea Turner跟Freddie Freeman的連續長打取得兩分領先，第7局再靠著Will Smith的高飛犧牲打追加一分，但在該局卻出現一個小插曲，首棒打者Mookie Betts四壞保送上壘後，比賽卻突然暫停，後來全場發現有一架「無人機」誤闖直接飛在球場中，也因此暫停了數分鐘才恢復比賽。
沒想到這架誤闖的無人機，也像系列戰第二戰飛進球場的「鵝鵝」一樣，成為教士隊反攻的「sign」，下個半局教士隊首棒Jurickson Profar保送上壘之後，Trent Grisham敲安發動猛攻，連四支安打先將比賽追平，兩人出局後，Jake Cronenworth把球打成中外野平飛球，再送回壘上兩名隊友，單局倒打道奇5分，後續靠著後援投手的成功守成，終於擊敗道奇隊。
今天道奇隊先發投手Tyler Anderson主投5局僅被敲2支安打，換投後卻風雲變色，7局下半上場的Tommy Kahnle一個人都沒解決就送出一次保送，被打兩支安打失3分，緊急換上的Yency Almonte也沒能止血，失掉關鍵2分，也承擔這場「宇宙大戰」的敗投。
過去12個賽季，教士隊的例行賽戰績都比道奇差，今年89勝甚至跟111勝的道奇隊場差達到22場，雙方例行賽的交手，道奇隊更是拿下14勝5敗的超級大優勢，而在季後賽卻「以下剋上」，也是自1906年的的芝加哥白襪隊後，例行賽差距最大的逆襲組合，而巧合的是，國聯冠軍賽的對手也是今天「以下剋上」擊敗「衛冕軍」亞特蘭大勇士隊的費城費城人，是兩隊隊史首次在國聯冠軍賽交手。