六都首推　台中「地方稅」加息分期繳納

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地稅局長沈政安表示，民眾如沒有按期繳稅，除會被加徵滯納金外，還可能會被移送行政執行機關強制執行，為避免這類情形發生，去年底稅捐稽徵法增訂第26條之1規定，讓民眾可申請加計利息分期繳納稅捐。
沈政安表示，台中市過去為因應105年公告地價大漲及近年疫情發展，已經分別訂有「不加計利息」之「地方稅延期或分期繳納辦法」及「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響地方稅延期或分期繳納處理措施」來減輕民眾的繳稅壓力及經濟負擔，但是仍會有民眾因其他因素無力一次繳納稅捐，所以在去年底稅捐稽徵法增訂第26條之1之後，就積極研議加計利息分期繳納的適用範圍及辦法。
地稅局說，加計利息分期繳納辦法適用範圍涵蓋使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅，個人應繳稅款在50萬元以上、營利事業在100萬元以上或屬中低收入戶、領取醫療補助、急難救助、失業給付、職業訓練生活津貼及因減班休息、營利事業銷售額減少30%以上等因素，而無法一次繳清應納稅額者。繳納方式則依不同稅額級距可分2至36期繳納，並依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息。
地稅局提醒，納稅義務人申請加計利息分期繳納應繳稅款，必須於規定繳納期限內，填具申請書並檢附相關證明文件提出申請。