六都首推　台中「地方稅」加息分期繳納

台中市繼疫情期間推出「紓困九箭」及「紓困十方」稅捐緩繳措施後，為避免民眾有繳納稅捐意願，卻因無力一次繳納而遭移送強制執行，特別在這週市政會議通過六都首創的地方稅加計利息分期繳納辦法，成為六都中最快訂定的城市，貼心協助有繳納困難的民眾。

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地稅局長沈政安表示，民眾如沒有按期繳稅，除會被加徵滯納金外，還可能會被移送行政執行機關強制執行，為避免這類情形發生，去年底稅捐稽徵法增訂第 26 條之 1 規定，讓民眾可申請加計利息分期繳納稅捐。

沈政安表示，台中市過去為因應 105 年公告地價大漲及近年疫情發展，已經分別訂有「不加計利息」之「地方稅延期或分期繳納辦法」及「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響地方稅延期或分期繳納處理措施」來減輕民眾的繳稅壓力及經濟負擔，但是仍會有民眾因其他因素無力一次繳納稅捐，所以在去年底稅捐稽徵法增訂第 26 條之 1 之後，就積極研議加計利息分期繳納的適用範圍及辦法。

地稅局說，加計利息分期繳納辦法適用範圍涵蓋使用牌照稅、房屋稅、地價稅及印花稅，個人應繳稅款在 50 萬元以上、營利事業在 100 萬元以上或屬中低收入戶、領取醫療補助、急難救助、失業給付、職業訓練生活津貼及因減班休息、營利事業銷售額減少 30% 以上等因素，而無法一次繳清應納稅額者。繳納方式則依不同稅額級距可分 2 至 36 期繳納，並依各年度 1 月 1 日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息。