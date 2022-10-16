蔡其昌與議員成立競總　上千位鄉親冒雨相挺

▲議員候選人施志昌舉辦大甲聯合競選總部成立大會(圖／施志昌提供2022.10.16)

▲市議員張耀中成立競選總部，滂沱雨勢不減前來支持民眾的熱情(圖／張耀中提供2022.10.16)

民進黨台中市長候選人蔡其昌選戰腳步不停歇，今 (15) 日再度回到海線舉辦幸福親子藝文季活動，與孩子們同樂，更出席與林祈烽後援會、市議員候選人施志昌、王立任、張耀中等人聯合競總成立，立法委員張廖萬堅、黃國書、何欣純、林靜儀及青年後援會會長陳柏惟都現身相挺助講。

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蔡其昌回到自己的海線選區，與市議員候選人王立任、施志昌舉辦梧棲、大甲聯合競選總部成立大會，兩處過去長期以來就是蔡其昌與議員們的聯合服務處，為鄉親們解決無數問題也為大家發聲，吸引上千位鄉親現身相挺，訴求海線大團結，讓海線出市長。

蔡其昌表示，海線鄉親們長期以來的支持，選了五屆立委，選票從四成多選到六成多，他對海線的一村一里、每條巷弄都很清楚，未來期盼以市長身分，替海線爭取更多建設，為海線帶來更好的發展，加速縣市的縫合，當選後一定讓對海線最重要的捷運藍線盡快動工、山海環線與橘線盡快核定，打造海線成為名符其實的台中副都心，盧秀燕不願意為海線建設、就讓蔡其昌來做。

市議員王立任表示，這幾年來海線鄉親又重新回到要擔心邊緣化的焦慮，盧秀燕上任這四年來，沒有推動任何海線的大建設，連大家最關心的山手線都拖延不做，捷運藍線更是原地踏步，盧秀燕總是說沒經費、做不到，但是卻能夠花大筆的經費舉辦為自己宣傳的上樑典禮，光是一個上樑典禮就要耗費五、六百萬，對於海線發展卻是不聞不問、不願意做，難怪施政評比每年都吊車尾，相信台中市民無法接受這樣的市長、海線鄉親更是無法接受，年底讓用選票淘汰盧秀燕。

議員施志昌指出，隨著縣市合併已經十二年，但因為基礎設施發展的落差，使得在生活甚至福利上也產生落差，像是敬老愛心卡，因為甲安埔沒有國民運動中心、計程車車程遠、加入部分負擔折抵的診所不多，讓敬老愛心卡很難用，而盧市長不想辦法弭平落差，而只會用先砍後增來騙海線市民。而蔡其昌上任老人健保絕對不會砍，也會努力讓敬老愛心卡更好用，讓大家看得到、用得到！

市議員張耀中提到，他過去四年在議會勇敢直言，未來一定不會有任何改變，懇託南屯區的市民朋友，選擇一個在議會認真監督，關心地方的大小事的人，也提到台中這個城市應該要成為一個生活首都，但過去的這四年，台中已經慢了腳步，無論在捷運建設的推動上，社會住宅的完工戶數，現在的市長通通把這些重要的市政建設都當作不是很重要的事，不曾放在心上，這四年大家普遍的印象，就是市長很會做人，但是沒做甚麼事。台中作為第二大城，沒有理由再等一個不想做事的人，拜託大家，支持行動派的蔡其昌當選市長。