鴻海科技日登場倒數計時　釋出活動四大亮點

鴻海科技日將於明（18）日登場，官方也在今（17）日釋出活動四大亮點。首先是將展示1款量產電動車、2款全新電動車。再來是首度揭露車用軟體，完整電動車軟硬體生態系。另外會大秀車用關鍵零組件，呈現電動車上下游布局完整性。最後，鴻海研究院今年將首度秀出技術成果，包括離子阱、低軌衛星登場。
鴻海指出，這次活動有四個亮點，亮點一：展示1款量產電動車、2款全新電動車。今年鴻海科技日（HHTD22）將展示3款電動車，包括量產版MODEL C，台灣第一輛自主開發、設計的電動皮卡車MODEL V，以及專門為年輕世代設計、符合小資族需求的跑格化跨界SUV。
亮點二：首度揭櫫車用軟體，完整電動車軟硬體生態系。鴻海指出，誠如去年的活動預告，今年鴻海科技日（HHTD22）將向外界揭示，鴻海打造的車用軟體平台，該平台可以讓讓電動車設計者聚焦在最有價值的開發工作上，達到產品快速上市的目的。
亮點三：大秀車用關鍵零組件，呈現電動車上下游布局完整性。鴻海表示，將持續針對車用領域，展示出更多關鍵零組件，本次展現鴻海在電機、電控、電池三電關鍵零組件，以及車用半導體部分上下游佈局的完整性。
亮點四：鴻海研究院今年首度秀出技術成果 離子阱、低軌衛星登場。鴻海研究院將端出半導體、人工智慧、量子計算、離子阱、資安驗證平台以及低軌實驗衛星等創新研究內容，作為集團發展電動車生態系的關鍵布局。