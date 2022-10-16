洪禹翔結束《原子》演唱會高燒不退 對小孩醜聞事件有感
從選秀節目《原子少年》發跡的水星成員洪禹翔（KK），今（16）日舉辦20歲生日會《屬宇．你的星辰》，他坦言從18歲後，就沒有好好過生日，同團成員林毓家、火星成員陳信愷，也擔任神祕嘉賓到場支持。被問到最近宣布退出天王星的小孩，KK也有感而發，「我覺得他可以好好休息，希望未來繼續加油，我們永遠都祝福，他永遠都是舞台上的那個King，畢竟他的舞台魅力真的無話可說。」坦言私下沒有傳訊息關心，不過在演唱會後台遇到時，還是有給他擁抱與鼓勵。
看到小孩捲入桃花醜聞，是否會更懂得「愛惜羽毛」、學習到自律？他笑說自己本身就不愛出門，還被經紀人吐槽是超級工作狂，「我就是把我的時間不斷填滿，不想要有任何一刻是休息。」坦言前幾天身體還亮紅燈，「我到醫院抽血檢查後，發現是肝指數發炎，莫名其妙發燒，我還以為我是確診，我快緊張死了，好險後來沒事！」原來是因爲剛從高雄結束演唱會的KK，一回台北就繼續馬不停蹄地準備生日會，「我這幾天就是一直打針，想趕快讓狀態好起來。」雖然家人不知情，不過他們並不擔心，因為知道自己的小孩很獨立。
在活動開場，KK就先帶來3首串燒歌曲，展現出優秀的唱跳實力，為了這次生日會，KK勤於健身，就是希望能小「露」一手，一個月以來練習果真沒白費，而在挑歌上，KK也訴說了他的心路歷程，第一首選擇自己偶像張藝興的歌，原因是希望未來能和張藝興一樣，追隨目標勤奮不懈的往前進步，中間穿插《為愛而愛》，是想讓粉絲知道，他們的喜歡不會是盲目的，KK表示會用心在這條道路上，讓大家不後悔地支持他，最後第3首歌則是KK想送給粉絲，謝謝粉絲一直在身後陪伴，當他的頂樑柱。
生日會上，KK也許下20歲的生日願望，第一希望每個人都可以開心過日子，期許世界上不再有戰爭和病毒存在，大家可以回歸正常生活，其二期許未來能有更多機會，不管演戲、主持或唱跳，都願意去嘗試並奮力完成，在演藝道路上能參與更多領域的舞台，最後一個願望則埋藏在心裡，他透露目前正在努力提升能力，期望能成為一位優秀的主持人。
※【NOWnews 今日新聞
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