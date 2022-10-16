瑤瑤全裸泡湯照流出！辣秀美背曲線 轉身洩蜜桃臀見客
從《我愛黑澀會》出道的36歲女星瑤瑤（黃喬歆），因為直率個性和F級傲人上圍，經常受邀錄製各大綜藝節目，身高168公分的她，前陣子因為罹患腸胃炎暴瘦到47公斤，和交往5年的韓國男友也處於冷靜期，讓粉絲相當擔心，近日她放鬆到宜蘭礁溪旅遊，終於尺度大開秀出泳衣和泡湯照，一絲不掛的橫坐在浴缸裡，美麗背影相當性感。
瑤瑤近日和姊姊Apple、小優等友人到宜蘭礁溪玩，託姊姊訂房的眼光，這幾天下榻的住處不僅設計感十足，還有泳池或溫泉，讓她終於能好好享受旅行的快樂，雖然浴缸對身材高挑的她有點小，瑤瑤笑說：「好的～這個浴缸裝我很吃力，但天氣涼涼真的可以開始泡澡了」，她把頭髮挽起，性感露出纖細手臂和白皙美背的曲線，讓網友看了凍抹條，紛紛留言「可以轉正面嗎？」、「好性感，好想轉過來」、「是素顏嗎，皮膚真好，但如果能拍正面更好！」
瑤瑤在泳池畔終於曬出正面照，穿上胸前開口的鮮紅色比基尼，對比皮膚更加白皙，深邃事業線吸引目光，轉身直接露出整顆蜜桃臀，完美S曲線超級火辣，臉上的燦爛笑容，似乎也拋開了感情困擾。瑤瑤坦言和姊妹們旅行好開心，一起說說笑笑就很滿足，很喜歡被綠色植物包圍的感覺。