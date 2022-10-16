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瑤瑤全裸泡湯照流出！辣秀美背曲線　轉身洩蜜桃臀見客

▲瑤瑤曬出全裸泡湯照，纖細美背相當誘人。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤曬出全裸泡湯照，纖細美背相當誘人。（圖／翻攝自瑤瑤FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-16 15:48:11

從《我愛黑澀會》出道的36歲女星瑤瑤（黃喬歆），因為直率個性和F級傲人上圍，經常受邀錄製各大綜藝節目，身高168公分的她，前陣子因為罹患腸胃炎暴瘦到47公斤，和交往5年的韓國男友也處於冷靜期，讓粉絲相當擔心，近日她放鬆到宜蘭礁溪旅遊，終於尺度大開秀出泳衣和泡湯照，一絲不掛的橫坐在浴缸裡，美麗背影相當性感。

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▲瑤瑤（左二）和姊妹淘們一起去宜蘭玩，入住滿是綠意的飯店。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤（左二）和姊妹淘們一起去宜蘭玩，入住滿是綠意的飯店。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
瑤瑤近日和姊姊Apple、小優等友人到宜蘭礁溪玩，託姊姊訂房的眼光，這幾天下榻的住處不僅設計感十足，還有泳池或溫泉，讓她終於能好好享受旅行的快樂，雖然浴缸對身材高挑的她有點小，瑤瑤笑說：「好的～這個浴缸裝我很吃力，但天氣涼涼真的可以開始泡澡了」，她把頭髮挽起，性感露出纖細手臂和白皙美背的曲線，讓網友看了凍抹條，紛紛留言「可以轉正面嗎？」、「好性感，好想轉過來」、「是素顏嗎，皮膚真好，但如果能拍正面更好！」

▲瑤瑤歷經腸胃炎困擾，復元後臉上終於圓了點。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤歷經腸胃炎困擾，復元後臉上終於圓了點。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤開心在浴缸裡比出勝利手勢。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤開心在浴缸裡比出勝利手勢。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲粉絲不斷留言，想看瑤瑤泡湯的正面照。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲粉絲不斷留言，想看瑤瑤泡湯的正面照。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
瑤瑤在泳池畔終於曬出正面照，穿上胸前開口的鮮紅色比基尼，對比皮膚更加白皙，深邃事業線吸引目光，轉身直接露出整顆蜜桃臀，完美S曲線超級火辣，臉上的燦爛笑容，似乎也拋開了感情困擾。瑤瑤坦言和姊妹們旅行好開心，一起說說笑笑就很滿足，很喜歡被綠色植物包圍的感覺。

▲瑤瑤擁有F級傲人上圍，身材相當火辣。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤擁有F級傲人上圍，身材相當火辣。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤的完美S曲線，讓網友相當羨慕。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤的完美S曲線，讓網友相當羨慕。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤轉身露出蜜桃臀，皮膚相當白皙。（圖／翻攝自瑤瑤FB）
▲瑤瑤轉身露出蜜桃臀，皮膚相當白皙。（圖／翻攝自瑤瑤FB）

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