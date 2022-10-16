尼莎「開眼又長胖」逼近中颱！超大豪雨續炸3地區警戒
輕度颱風「尼莎」持續通過巴士海峽，往西轉西南西朝到東沙島附近海面前進，今日下午2時中心位置在鵝鑾鼻的南南西方260公里處。中央氣象局表示，尼莎颱風持續「長胖」且增強中，7級風暴風半徑擴大到200公里，10級風暴風半徑達70公里，近中心最大風速來到每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，目前強度已經達到「輕颱上限」。不過好消息是目前尼莎颱風的路徑持續往南，預計最快在今晚20:30前後有機會解除海上颱風警報。不過雖然海警有機會提前解除，但受到颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應影響，大台北地區、桃園地區、宜蘭、花東地區還是持續有大雨或豪雨發生，尤其台北市、桃園市、宜蘭縣山區超大豪雨，請當地民眾務必慎防，整體降雨會持續到明（17）日，到周二才會逐漸趨緩。
氣象局目前針對中部以北、東半部等12縣市發布豪雨特報，台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區有局部超大豪雨；新北市山區、新竹縣山區有局部大豪雨；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣有局部豪雨，新竹縣、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島有局部大雨。從昨日凌晨到今日下午2時為止，各地累積雨量最多的地方包括宜蘭縣樂水分校972.5毫米，台北市擎天崗809.5毫米，桃園市嘎拉賀543.5毫米
由於共伴效應帶來的豪雨持續，氣象局最新風雨預測已將大台北山區、宜蘭縣山區及桃園市山區預估雨量上調，其中台北市及宜蘭縣山區上修到最高1100毫米，桃園市山區最高700毫米。山區民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
至於風力方面，今日雲林以北、恆春半島以及外島都有測到9至10級強風，明日隨著東北季風增強，中部以北沿海地區風力可能再變大，氣象局呼籲民眾近期請勿前往海邊活動。
根據氣象局公布最新雨量預測，今日新竹以北、宜蘭花東地區仍是「紅到發紫」，須嚴防大豪雨或超大豪雨威脅，其餘地區也都會受到颱風外圍環流帶來的雨勢影響。明起隨著尼莎會逐漸遠離，西南部的縣市會雨勢會逐漸趨緩，不過隨著東北季風增強，颱風外圍環流產生的共伴效應還是相當明顯，北北基、宜蘭還是會有大雨至豪雨。最快週二起北台灣雨勢才會減弱，只剩北北基、宜蘭、花東地區還是會有降雨現象。
徐仲毅指出，尼莎颱風目前已達到「輕度颱風上限」，不過是否會形成中度颱風還有待觀察，如果移動路徑及速度不變，保守估計大約可能會在今晚20:30後解除海警，其餘氣象局會持續追蹤尼莎最新狀況。