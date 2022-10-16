《原子》羅奕傑初體驗同台2男神 登「台北時裝週」走秀
從選秀節目《原子少年》 備受關注的木星成員羅奕傑，今（16）日與新生代演員吳承洋、《女人我最大》主持人卞慶華，出席台北時裝週「Young Talent新鮮秀」，羅奕傑不是坐在前排看秀，而是穿上學生設計師的作品走秀，第一次走時尚大秀的他，為自己的表現打70分，上台前不斷慣灌輸自己「全部我最帥」的意念，克服緊張感。
雖然不是第一次出席時尚活動，但真正走在大秀伸展台還是頭一遭，羅奕傑2週前開始惡補，除了請教就讀模特兒系的朋友，調整走路的姿態，「有上網去看之前時裝周走秀的影片，請身邊也是模特兒的好朋友給一些意見。」
早上梳化時，內心還是有點忐忑，羅奕傑被問到上場前怎麼克服緊張，他說就是不停告訴自己「全部我最帥」替自己打氣，也提醒自己要酷一點、走路不要看地上，果然這招奏效，上場後就一展大將之風，「當下其實不會緊張，我反而上去前比較緊張，因為之前沒有任何經驗，所以特別害怕，但一上台就看到前面的人，我就開始模仿他，所以就沒這麼緊張了。」
至於走在伸展台上腦中在想什麼？羅奕傑笑說：「走秀當下在想著怎麼很輕鬆地走才不會很奇怪，我還一直在想我可不可以眨眼睛，因為我一直眨眼睛感覺很怪。」羅奕傑為自己的走秀初體驗打分數，坦言還很「菜」，所以給自己70分，「 覺得基本的都有做到 ，但還沒有其他模特兒這麼厲害，還需要多向他們學習。」表示能跨界嘗試新事物很新鮮。