移工飄洋過海的夢想　東南亞元素設計服裝展將登場

小時候的夢想是什麼呢？在台灣，有一群飄洋過海的移工們，雖然為了生活而從事不同的工作打拼賺錢，然而運用休假時間，他們積極從事自己的夢想，並活出另一片天。由勵馨基金會所設立的移住者服務中心，將在本週（23）日舉辦【擁抱多元涵容：移工逐夢的故事】東南亞元素設計服裝展之印尼蠟染卡套工作坊，希望邀請有大眾前來參與。
移住者服務中心表示，本次活動邀請Delicia、Mark、Mut 三位移工，展出他們設計的東南亞風格服裝，並舉辦一場融合東南亞與台灣元素的手作活動。每件作品的背後，都有一段他們在台灣的故事或啟發，期盼透過文創作品，交流各國的文化。
而三名參加活動的移工，都有屬於自己的生命故事。Delicia、Mark、Mut平時在工廠與家庭工作，到了休息日便投入到服裝設計與手工藝的世界中。SRIYANI從改造到自己設計服裝，並研究搭配服裝的華麗妝容。Mark擅長利用回收素材製作菲律賓風格的舞台服飾。Mut來自縫紉師家族，仿佛內建縫紉數據庫，能用各種布料做出想要日用品、衣服或包包款式。他們的努力與創作漸漸被看見，不時受邀參加課程與服裝秀，也開啟了在台灣的逐夢之旅。卸下移工身份的他們，都是有許多才華和願景能夠和大眾分享，歡迎有興趣的人士點選官網頁面報名。