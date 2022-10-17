Yahoo信箱改版提供1TB容量！還回得去嗎？「這樣用」很OK
Yahoo信箱針對25週年推出全新改版，除了提供1TB的大容量之外，加入收件匣智慧管理功能，快速篩選並自動依寄件者分類搜尋重要信件，同時為了減少廣告信件的提供「一鍵取消訂閱」。可惜的是，有網友認爲看到Yahoo信箱就像看到「三井壽投三分球」一樣陷入回憶的泥沼中！阻擋垃圾郵件的能力還是不夠，且帳號串連能力也不如Gmail的完整，真的只能說「回不去了！」但回過來想，畢竟1TB還是很香，1TB有多大？如果以一封電子郵件為20KB來說，1TB的容量等於可以存放「5000萬封」以上的電子郵件，還能整合其他信箱，不用為了佔空間一直刪信，1TB的容量拿來當成備用空間也是個不錯的選擇！
Yahoo奇摩電子信箱App改版後的重點功能如下：
為了歡慶Yahoo奇摩電子信箱25週年，整合旗下服務共推系列慶祝活動，包含Yahoo奇摩電子信箱、Yahoo奇摩App簽到兌換25天好禮、免費領25超贈點（1點＝1元）、2,500杯咖啡免費喝，並串連Yahoo奇摩購物三大平台，祭出多項好康，消費者有機會獲得包含25%off折價券、最高25倍超贈點、最高回饋25,000超贈點等超值回饋，還有Yahoo奇摩FB粉絲專頁舉辦的限時限量「100元購物金」活動。
- 收件匣導覽列翻新：新版信箱全面翻新，在收件匣上方「導覽列」加入收件匣篩選工具，用戶可在「收件匣」、「附件」、「已標示星號」等篩選工具間切換，減少搜尋信件或檔案的時間。
- 自動依寄件者分類：開啟全新「依寄件者分類」功能，將能清楚顯示各寄件者的往來電子郵件，用戶也可在分類篩選後，一鍵刪除或移動來自某個寄件者的所有郵件。
- 郵件附件快速檢視：新版的「附件Tab」功能，不論是簡報檔、試算表，甚至是需要較大儲存空間的音訊、影音或相片等，都可一次快速檢視該檔案及所屬信件。
- 一鍵取消訂閱：「訂閱Tab」功能，能一次瀏覽所有訂閱的電子報，更能「一鍵取消訂閱」。
- 自訂檢視介面：專為行動用戶優化操作介面，提供各項個人化設定，包括可單手式直覺操作、超過10種配色外觀主題設計選擇。