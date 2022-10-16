懶理自求多福酸語 柯文哲：下屬執行SOP才是健全政府
受尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，台北山區豪雨狂炸，行政院長蘇貞昌今視察應變中心時，被問及台北市長柯文哲忙著在中部輔選，強調「希望每一個首長都能體認到，人民生命財產比選舉輸贏重要」。柯文哲則回應，一個健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有SOP自動自發進行，才是文明國家的做法。
柯文哲從今天上午8點到晚上9點，都在中台灣輔選，北部風強雨狂，市長卻離轄不歸，被酸「台北市民自求多福」。行政院長蘇貞昌今（16）日取消輔選行程，下午2時赴中央災害應變中心視察時，強調「希望每一個首長都能認識到，人民的生命財產比選舉輸贏重要，希望能夠堅守崗位督導，把災害減到最小。」
中部一整天陰偶雨，選舉活動多半照常舉行，少數如台中市長候選人蔡其昌霧峰造勢音樂會，則考量天氣臨時取消。柯文哲上午在南投被問及「自求多福」時，媒體問他會否提早結束行程返回台北？他表示台北有副市長彭振聲、消防局長等人坐鎮，且透過通訊軟體，他知道台北有大雨特報也掌握了狀況。
下午在台中時，柯文哲再度說明，關於陽明山的土石流，其實半夜已開始搶救，上午6點半一度搶通，但仍反覆坍方，可能要等雨停才能徹底處理。他說，一個比較健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有S O P自動自發進行，這是比較文明國家的做法。