尼莎很故意！豪雨專炸「這3區」氣象局也意外 原因曝光
輕度颱風「尼莎」持續增強中，且暴風半徑已經擴大到200公里，中央氣象局預報員徐仲毅指出，目前尼莎颱風已是「輕颱上限」，是否會發展至中度颱風強度還有待觀察。這回尼莎颱風通過巴士海峽時，正好與秋冬季盛行的東北季風產生交互影響，形成「共伴效應」為距離台灣遙遠的北台灣帶來「致災性降雨」，其中大台北、桃園市、宜蘭縣山區雨勢最猛烈，強度超乎氣象局原先預估，台北市、宜蘭縣山區總雨量已經上修到1100毫米，桃園市則上修到700毫米，彷彿豪雨故意專炸這3個地區。氣象局預報員徐仲毅坦言：「台北市這次有這樣的雨量也是挺出乎意料！雖然不是說真的沒想到，但是看到昨天那麼大雨量，今天豪雨又下個不停，就順勢（總雨量預計）修上去了。」
從昨（15）日開始，雷達迴波圖最大降雨帶就一直徘徊在新竹以北、宜蘭、花蓮地區「賴著不走」。氣象局預估，明天共伴效應持續帶來強降雨的區域會稍為北移，北部山區還是重點影響範圍，豪雨恐怕會持續到週二（10/17）才會稍微趨緩，後續氣象局還有可能持續調高總雨量預估。
徐仲毅強調：「其實也很神奇，台北市雷達迴波其實也沒變很強，但它就是一直在累積。」這樣的超大豪雨跟地形也有很大關係，研判剛好陽明山是那邊比較高的地形，把水氣全擋下來，豪雨才會在台北市山區一直停留。