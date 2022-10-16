接下馮俊凱棒子、加盟一級車隊!　杜志濠成為史上第二人

巴林勝利車隊正式宣布與台灣濠車手杜志濠簽下兩年合約，成為台灣第二位登上一級職業車隊的選手。隨著馮俊凱決定轉往日本宇都宮閃電車隊發展，旅歐7年的濠小子在25歲的年紀接下凱哥的棒子，學習在頂級的隊伍當中站穩腳步，進而在歐洲賽場尋求更大的突破。
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「在暫別歐洲兩年後，2022年富予力(Cycling Team Friuli)像是點醒了我，當每次比完賽，或每次發生一件事情後，他們總是會不斷地提醒、反覆灌輸我不設限的態度和精益求精的追求，讓我對這份工作有了新的標準，未來我也會帶著這份精神繼續往前，繼續用世界的標準看待自己，把選手的身份做到最好。」
「我一直在這項運動付出時間跟精力，因為我想要達成這個目標，如今夢想即將實現，當然就是要加倍去努力，也希望自己能夠持續穩定地成長，像新城幸也那樣，在世巡賽等級的殿堂取得一席之地。加入車隊只是個開始，我不會設限自己能走到什麼程度，更多磨練的未來才剛剛要展開。」
踏入頂級車隊，杜志濠在身份轉換後，他也談到個人在車隊當中所扮演的角色、所分配到的任務，以及對於參賽項目的期許，「接下來就不用自己洗車，有人幫你組裝、調整，這些提升的後勤資源，都是三級車隊沒有的待遇。最期待的話應該是比完賽可以在巴士上洗澡，以前看一級車隊的介紹都會看到，也是我騎完車最享受的過程，我覺得那是一種禮遇吧。當然更重要的還是吸收跟學習，看我自己能不能把這段經歷最大化。」
杜志濠說，「明年應該還是從歐巡賽出發，速度型的比賽是我期待的首選，但確切還是要和車隊討論後才知道。我預期一開始是負責前、中段的工作為主，也有機會參與突圍，協助補給或者協助主將在集團當中的移動等等，這些是所有副將都會做的，終極目標是成為衝刺火車的一份子，我覺得不是不可能。」
「最想去的當然還是環法賽。」這是小濠最直觀的目標和想法。「如果順利進化到那個程度，我可能會感動得流淚吧，對我來說現階段就是好好把握機會，把每一次的機會最大化。如果這個刺激夠的話，我相信我還可以再跳，但是我能跳到什麼程度我不確定，因為我每個階段的成長都不在我的預期中，我想要但不見得會達成，但是你不去試他就不會發生，所以我都是不斷地嘗試。」
除了今年讓他脫胎換骨的富予力車隊，藉由發布這個好消息的機會，濠小子也想特別感謝美利達公司，在選手路上長年支持他的家人和恩師，以及鼓勵他堅持不懈的前輩馮俊凱。小濠也在採訪的最後，透露他明年會選用的美利達車款及原因。
「我滿謝謝美利達的，因為這個合作沒有他們是沒辦法完成。接下阿凱的棒子，成為台灣第二位加盟一級車隊的選手，也希望通過我的經歷，讓更多年輕選手看到，在台灣騎車是有更多可能性的。一定有一個榜樣的成份在，如果可以扮演引路的作用，我覺得是很好的，也希望看到更多選手跟進，這樣才是一個良性的循環。」
「我要感謝我媽媽很支持我，才有辦法走到今天這一步。我也要感謝恩師黃顯熙教練，提供我這麼多機會，也教導了我做人處事的道理。他常常說騎車是一時的，但做人是一輩子的，這句話我都一直記在心裡。我也想謝謝阿凱，在去年全運會後鼓勵我追求更高的層次。」
「在車款方面，我明年會選擇斯特拉，在兩種車款都使用過後，斯特拉更能給我人車一體的感覺，也符合我自己的屬性。除了在重量方面的優勢，我發現相較於硬朗的銳克多，斯特拉偏中間一點的剛性反而比較適合我，尤其在爬坡或比賽的中、後段更有這樣的感覺。」
先後在藍波和巴林時期，為一級車隊效力長達8年的馮俊凱，也以學長的身份，為杜志濠送上鼓勵和祝福。多次代表台灣同場作戰，親身觀察多年的凱哥，也相當看好小濠日後的銜接。「Sergio對於訓練、比賽非常有想法，他知道該怎麼調整自己、知道該怎麼讓自己更進步，單從計時這個方面來說，他原本就很厲害，然後他現在進步得更多。撇除這一塊不講，去年整年度他連公路的水準都提升上來，尤其在爬坡他提升滿多的，所以我認為他知道該怎麼調整好他自己。」
馮俊凱說，「他現在需要的就是進去一級之後，提升自己在集團裡面的專注度，我相信他今年在歐洲也是有累積到一定的經驗，但是畢竟是不同層級的比賽，所以他要去適應該怎麼樣為主將工作，光是這點我大概花了1、2年的時間，後面才進階到怎麼樣去卡位、帶衝，這些都必須要靠經驗累積，我相信他應該很快就能適應，沒什麼問題的。」
杜志濠即將在11月初的全國錦標賽之後，再次出發歐洲參加巴林勝利車隊的訓練營，也將正式與巴林車隊的競賽總監和訓練教練進行賽事計劃的討論，預計在明年1月才會有明確的出賽行程，包括2023年的環台賽、亞錦賽及杭州亞運等，都會在討論的計劃中。
美利達自行車肩負企業社會責任，繼馮俊凱之後，持續扮演台灣選手登上國際舞台的推手，為台灣自由車選手爭取更多世界級舞台的可能性，也期許未來能見證有更多的台灣小將能站上世界巡迴賽發光發熱。