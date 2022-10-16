接下馮俊凱棒子、加盟一級車隊!　杜志濠成為史上第二人

巴林勝利車隊正式宣布與台灣濠車手杜志濠簽下兩年合約，成為台灣第二位登上一級職業車隊的選手。隨著馮俊凱決定轉往日本宇都宮閃電車隊發展，旅歐7年的濠小子在25歲的年紀接下凱哥的棒子，學習在頂級的隊伍當中站穩腳步，進而在歐洲賽場尋求更大的突破。





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