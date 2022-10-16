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搶下單站上演逆轉秀　盧紹軒意外披上冠軍衫

▲盧紹軒逆轉披上冠軍橘衫。96聯賽提供
▲盧紹軒逆轉披上冠軍橘衫。96聯賽提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-16 17:12:17

第二屆自由車「96聯賽」今進行壓軸戰「彰化讚」，超過1500名車手齊聚彰化永靖鄉，享受年度自由車年度盛會，其中備受矚目的男子菁英組，Bryton Racing Team車隊成最大贏家，一口氣包辦所有領騎衫，隊長盧紹軒則狂拉尾盤，今以30分35秒152率先衝線，搶下單站冠軍，大進補40點積分，總排第4竄升至第1，披上冠軍Fulcrum橘衫，並獲得20萬獎金。

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登山王TAYA紅點衫由吳之皓奪下，蕭世鑫則保住衝刺王Bryton藍衫，另外，女子菁英組冠軍也是Bryton車隊邱聖芯，年輕小將徐悅修則逆轉拿下U23冠軍白衫。

▲男子菁英組戰況激烈。96聯賽提供
▲男子菁英組戰況激烈。96聯賽提供
賽前盧紹軒積分還落後總排第一的隊友吳之皓達15分， Bryton車隊擬定策略要保住橘衫，全力卡住分居2、3名的前勁車隊黃冠霖和捷安特哥倫布李廷威，未料盧紹軒逆勢搶下單站冠軍，還不小心讓橘衫易主。盧紹軒笑說，「會跟學長說聲抱歉。」

吳之皓六月在日本賽中受傷，導致左手手骨斷裂，至今才康復7成，今拿下單站第5，總排滑落第2，所幸仍保住紅點衫。他笑說，「只要橘衫留在我們車隊裡，誰拿到都無所謂，大家感情都很好，我也很替盧紹軒開心。」

盧紹軒表示，「我們卡位做得很好，讓競爭橘衫者無法突圍，最後衝線時我只想盡力衝在前面，不能讓黃冠霖和李廷威搶到大量積分。拿到冠軍衫是隊友共同的努力，冠軍獎金也會與隊友平分。」

台灣自由車一姊黃亭茵今在比賽前段就率先出擊，最終單飛進終點，連2站拿下單站冠軍，但聯賽6站只參加5站，積分無法超越邱聖芯，總排屈居第2。新生代女子車手邱聖芯表示，「賽前積分已拉開安全距離，本場比賽平常心應戰，能拿到總冠軍很開心，明年一定要來挑戰連霸。」

團隊總排名則由年輕車隊包辦，台北市大理高中國中部今搶下316分，登上團隊第一寶座，新北市ZIV伊諾華車隊和前勁車隊則分居2、3名，桃園市聯隊拿下第4，顯見96聯賽已成為年輕車手最佳的磨練舞台。

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