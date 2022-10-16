中南部選情超冷 柯文哲台中催票要大家「聽阿北的話」
年底地方九合一選舉，中南部選情冷淡，對小黨相對不利。民眾黨在台中市台灣大道掛出超大催票看板，寫上「只投藍綠落伍了！台中人的新選擇！聽阿北的話，記得回家投票！」呼籲年輕選民返鄉投票。黨主席柯文哲今（16）日特地南下與11位市議員候選人合體，力圖改變台中市議會「老人政治」的現狀。
台灣民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻指出，台灣民眾黨主要支持群眾以中間選民、年輕族群為主力，2020年台灣民眾黨的政黨支持率在台中達13%，為全台第2高，這次中南部選情冷，台中市投票率預估在62％～65％，中間選民、年輕族群投票意願不高，對第3勢力不利，才會在選前40幾天掛出超大催票看板，提醒年輕人回家投票。
郭達鴻說，根據調查，台中市議會現任議員平均年齡55歲，為六都中第2老的議會，本屆10人不競選連任，高達9人要交棒下一代。他強調政治要清明有活力，就得「新陳代謝」，讓有理想、沒包袱的年輕人進入議會，才能革新舊政。
黨主席柯文哲說，台灣民主歷經近40年努力、藍綠輪替執政，理應步上國家治理的正軌。但政黨輪替迎來的並非透明、公開、進步，反而是抹黑、造謠，以及會議記錄、公文保密30年的沈淪、新聞自由的倒退。對手的目標已不再是勝選，而是混水摸魚，把政治環境弄得烏煙瘴氣，降低青年的投票率，邊緣化所有想努力、想改革、想進步的聲音。
時下年輕人對政治參與普遍冷感，柯文哲宣講18歲公民權時，強調青年人的參與是國家進步的動力，如果青年人不再參與，民主施行將會失靈。「我們要深自檢討，擁有民主和實行民主的距離是否越來越遠？」